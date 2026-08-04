"Скромність вражає": Лео Мессі помітили на вулиці з дітьми без охорони в США (відео)

Легендарного аргентинського футболіста Ліонеля Мессі помітили просто посеред вулиці в США. При цьому сам Мессі пересувається без охорони та водія.

Ліонель був разом із двома своїми дітьми. Відео опублікував користувач robertocapoo у мережі TikTok.

Лео Мессі помітили у місті Форт-Лодердейл на південному сході штату Флорида на узбережжі Атлантичного океану. Місто розташоване за 40 км від Майами, де домашні матчі проводить чинний клуб Ліонеля "Інтер".

Автор відео звертається до Мессі, і той відповідає привітливим жестом.

Згодом автор також виклав селфі, яке зробив з Ліонелем.

Селфі з Мессі Фото: Скриншот

У коментарях під відео користувачі закликають Мессі бути обережнішим та дивуються, що він ходить без охорони.

"Скромність вражає", — зазначає один з користувачів.

Інші ж кажуть, що варто залишити Мессі у спокої та дати йому насолоджуватися своєю приватністю.

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А один з користувачів припустив, що це може бути двійник Мессі, адже справжній Ліонель навряд би ходив просто так вулицями міста.

Родина Мессі — що відомо

Ліонель має відносини з 2008 року. Його дружиною є Антонела Роккуццо, яку він знає з п'яти років, адже це двоюрідна сестра його найкращого друга з дитинства Лукаса Скальї.

Пара має трьох синів — Тьяго (2012 року народження), Матео (2015 р.н.) і Сіро (2018 р.н.).

Раніше Фокус розповідав, що відомий журналіст Пірс Морган розкритикував лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі за поведінку того у фіналі Чемпіонату світу. Зокрема, журналіст назвав футболіста "так званим спортсменом".

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Ліонель Мессі перед фіналом чемпіонату світу-2026 сказав партнерам, що цей матч стане для нього останнім у складі збірної Аргентини. Водночас сам футболіст публічно не підтвердив завершення міжнародної кар'єри.

Також Фокус розповідав, що Мессі вперше заговорив після поразки своєї команди у фіналі Чемпіонату світу. Футболіст зізнався, що дуже болісно сприйняв результат матчу.

Після фінального свистка матчу за Кубок світу соцмережі заполонили меми про Ліонеля Мессі та Ламіна Ямаля, які швидко стали вірусними.