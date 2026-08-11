Мессі ухвалив рішення поставити кар'єру на паузу: що стало причиною

Ліонель Мессі після смерті свого батька, Хорхе Мессі, вирішив поки що не повертатися до США задля виступів за "Інтер" Майамі.

Наразі немає інформації щодо того, коли саме Ліонель продовжить виступи за американський клуб. Про це повідомило видання Doble Amarilla.

Мессі залишатиметься у Росаріо зі своєю родиною. Похорони Хорхе Мессі пройшли у форматі камерної церемонії, на якій були тільки родина та близькі друзі.

Зазначається, що Ліонель переживає власне горе у колі родини, тож вирішив поставити свою сім'ю на перше місце. Крім матері, братів та сестер, з нападником перебувають і його дружина та діти.

Після того, як кілька нинішніх та колишніх товаришів по збірній Аргентині висловили своє співчуття з приводу новини та підтвердили бажання бути з Мессі поряд, жоден з них не був присутній на похороні батька Мессі. Водночас відзначається, що це було зроблено з поваги до рішення родини зберегти його якомога більш приватним.

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Водночас футболісти Леандро Паредес, Ніколас Отаменді та Анхель Ді Марія найближчими днями приїдуть додому до капітана та легенди своєї збірної, щоб підтримати його.

8 серпня стало відомо, що батько Мессі помер. Бізнесмену та менеджеру футболіста було 68 років, він боровся з тривалою хворобою. Додаткові обставини та подробиці смерті невідомі.

Нагадаємо, минулого тижня Ліонеля Мессі помітили просто на вулиці у США. При цьому сам футболіст пересувається без охорони та водія.

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Ліонель Мессі перед фіналом чемпіонату світу-2026 сказав партнерам, що цей матч стане для нього останнім у складі збірної Аргентини. Водночас сам футболіст публічно не підтвердив завершення міжнародної кар'єри.