Король у ворот: капитана лондонского футбольного клуба избрали правителем королевства в Уганде

Вратарь и капитан любительской команды "Се Донс" из юго-востока Лондона Джордж Десмонд Камураси был избран новым королём одного из народов Уганды. Теперь 36-летнего спортсмена ждет исполнение королевских обязанностей.

Камураси стал следующим королем после своего двоюродного брата Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV, который в конце августа скончался после борьбы с онкологическим заболеванием. Его брат занимал трон с трехлетнего возраста, возглавив народ в 1995 году, сообщает британское издание The Telegraph.

После смерти Ойо Ньимбы Кабамбы Игуру Рукиди IV собрался комитет по вопросам королевского наследия народа тооро, состоящий из 21 члена. Именно они избрали Камураси своим новым лидером, хотя официально об этом ещё не объявили. СМИ пишут, что это должно произойти на следующей неделе.

Камураси играет за "Се Донс" в девятом дивизионе Англии Фото: Instagram

Футбольная карьера Камураси

Джордж Десмонд Камураси на протяжении своей спортивной карьеры выступал за полупрофессиональные и любительские английские клубы "Ирн Бэй", "Кройдон ФК" и "Эшфорд Юнайтед". В настоящее время он — вратарь и капитан лондонской сборной "Се Донс". Недавно он помог этой команде дебютировать в Кубке Англии, выведя ФК во второй квалификационный раунд.

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Несмотря на свой королевский трон, Камураси пока продолжает играть в футбол и не говорит о завершении спортивной карьеры.

Стоит отметить, что королевство Тооро расположено на западе Уганды. Это одно из четырех традиционных королевств страны. Короля здесь называют омукама, и он всегда играет важную роль в культурно-политической жизни страны.

Напомним, 8 сентября издание ESPN сообщило, что бывшего руководителя "Формулы-1" Берни Экклстоуна задержали в аэропорту Португалии из-за ружья.

Кроме того, ранее 25-летний футболист сборной Украины Михаил Мудрик официально стал игроком "Тоттенхэма".