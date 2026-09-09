Король на воротах: капітана лондонського ФК обрали правителем королівства в Уганді
Воротар та капітан аматорської команди "Се Донс" із південного сходу Лондона Джордж Десмонд Камурасі був обраний новим королем одного з народів в Уганді. Тепер 36-річного спортсмена чекає виконання королівських обов'язків.
Камурасі став наступним королем після свого двоюрідного брата Ойо Ньїмби Кабамби Ігуру Рукіді IV, який наприкінці серпня помер після боротьби з онкологічним захворюванням. Його брат посідав трон ще з трирічного віку, очоливши народ у 1995 році, розповідає британське видання The Telegraph.
Після смерті Ойо Ньїмби Кабамби Ігуру Рукіді IV зібрався комітет з питань королівської спадщини народу тооро, який складається з 21 члена. Вони й обрали своїм новим лідером Камурасі, хоча офіційно про це ще не проголосили. ЗМІ пишуть, що це має відбутися наступного тижня.
Футбольна кар'єра Камурасі
Джордж Десмонд Камурасі упродовж своєї спортивної кар'єри виступав за напівпрофесійні та аматорські англійські клуби "Ірн Бей", "Кройдон ФК" та "Ешфорд Юнайтед". Наразі він — воротар та капітан лондонської збірної "Се Донс". Нещодавно він допоміг цій команді дебютувати в Кубку Англії, вивівши ФК до другого кваліфікаційного поєдинку.
Попри свій королівський трон, Камурасі наразі продовжує грати у футбол та не говорить про завершення спортивної кар'єри.
Варто зазначити, що королівство Тооро розташоване на заході Уганди. Це одне із чотирьох традиційних королівств країни. Короля тут називають омукама і він завжди відіграє важливу роль у культурно-політичному житті країни.
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