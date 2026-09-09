Король на воротах: капітана лондонського ФК обрали правителем королівства в Уганді

Воротар та капітан аматорської команди "Се Донс" із південного сходу Лондона Джордж Десмонд Камурасі був обраний новим королем одного з народів в Уганді. Тепер 36-річного спортсмена чекає виконання королівських обов'язків.

Камурасі став наступним королем після свого двоюрідного брата Ойо Ньїмби Кабамби Ігуру Рукіді IV, який наприкінці серпня помер після боротьби з онкологічним захворюванням. Його брат посідав трон ще з трирічного віку, очоливши народ у 1995 році, розповідає британське видання The Telegraph.

Після смерті Ойо Ньїмби Кабамби Ігуру Рукіді IV зібрався комітет з питань королівської спадщини народу тооро, який складається з 21 члена. Вони й обрали своїм новим лідером Камурасі, хоча офіційно про це ще не проголосили. ЗМІ пишуть, що це має відбутися наступного тижня.

Камурасі грає за "Се Донс" у дев"ятому дивізіоні Англії Фото: Instagram

Футбольна кар'єра Камурасі

Джордж Десмонд Камурасі упродовж своєї спортивної кар'єри виступав за напівпрофесійні та аматорські англійські клуби "Ірн Бей", "Кройдон ФК" та "Ешфорд Юнайтед". Наразі він — воротар та капітан лондонської збірної "Се Донс". Нещодавно він допоміг цій команді дебютувати в Кубку Англії, вивівши ФК до другого кваліфікаційного поєдинку.

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Попри свій королівський трон, Камурасі наразі продовжує грати у футбол та не говорить про завершення спортивної кар'єри.

Варто зазначити, що королівство Тооро розташоване на заході Уганди. Це одне із чотирьох традиційних королівств країни. Короля тут називають омукама і він завжди відіграє важливу роль у культурно-політичному житті країни.

Нагадаємо, 8 вересня видання ESPN повідомило, що колишнього керівника Формули-1 Берні Екклстоуна зупинили в аеропорту Португалії через рушницю.

Також раніше 25-річний футболіст української збірної Михайло Мудрик офіційно став гравцем "Тоттенгема".