Привіз рушницю до Португалії: колишнього керівника Формули-1 Екклстоуна зупинили через зброю

Колишнього керівника Формули-1 Берні Екклстоуна зупинили в аеропорту Португалії через рушницю, яку він привіз із собою для участі у змаганнях зі стендової стрільби. За його словами, він не мав необхідних документів на зброю.

Про це йдеться в матеріалі видання ESPN з посиланням на слова 95-річного Екклстоуна Press Association (PA).

Він зазначив, що після прибуття з Швейцарії до Кашкайша в понеділок поспілкувався з митниками та чотирма поліцейськими близько години.

Екклстоун розповів, що вирішив взяти участь у змаганнях зі стендової стрільби, про які дізнався лише за кілька днів до цього. Він привіз рушницю зі Швейцарії, де має іншу зброю для таких змагань і куди її раніше ввезли належним чином.

Після проходження митного контролю поліція попросила його надати інформацію про рушницю. Правоохоронці також вимагали так звану “синю книжку” — документ на зброю, який порівняли з паспортом.

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“Я купив рушницю в Англії та ввіз її до Швейцарії через усі звичайні процедури”, — розповів Екклстоун.

За його словами, він не знав про необхідність мати "синю книжку".

Поліцейські пояснили, що його дії можуть розцінюватися як спроба ввезти зброю до Португалії. Після цього Екклстоун повернувся разом із ними до митниці, де йому запропонували здати рушницю в Лісабоні для подальшого оформлення.

“Ні”, — відповів Екклстоун на запитання про те, чи був він заарештований.

Він додав, що поліцейські були корисними та намагалися допомогти вирішити ситуацію.

У 2022 році Екклстоуна вже зупиняли через зброю перед посадкою на літак у Сан-Паулу. Тоді в нього вилучили пістолет, а він заплатив місцевій владі 6000 бразильських реалів — близько 1000 фунтів стерлінгів або 1170 доларів.

Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Берні Екклстоун вирішив продати свою колекцію з 69 гоночних автомобілів загальною вартістю близько 300 млн фунтів стерлінгів. Серед них — боліди Ferrari, на яких виступали Міхаель Шумахер і Нікі Лауда, а також автомобіль Vanwall сера Стірлінга Мосса.

У 2022 році британський бізнесмен, мільярдер і колишній керівник “Формули-1” Берні Екклстоун назвав Володимира Путіна, який розпочав повномасштабну війну проти України, “першокласним чуваком”. Він також заявив, що готовий “прийняти за нього кулю”. Раніше Екклстоун позитивно висловлювався про Адольфа Гітлера.