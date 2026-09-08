Привез ружье в Португалию: бывшего руководителя "Формулы-1" Экклстоуна остановили из-за оружия

Бывшего руководителя "Формулы-1" Берни Экклстоуна задержали в аэропорту Португалии из-за ружья, которое он привез с собой для участия в соревнованиях по стендовой стрельбе. По его словам, у него не было необходимых документов на оружие.

Об этом говорится в материале издания ESPN со ссылкой на слова 95-летнего Экклстоуна, приведенные Press Association (PA).

Он отметил, что после прибытия из Швейцарии в Кашкайш в понедельник около часа беседовал с таможенниками и четырьмя полицейскими.

Экклстоун рассказал, что решил принять участие в соревнованиях по стендовой стрельбе, о которых узнал всего за несколько дней до этого. Он привез ружьё из Швейцарии, где у него есть другое оружие для таких соревнований и куда его ранее ввезли надлежащим образом.

После прохождения таможенного контроля полиция попросила его предоставить информацию о ружье. Правоохранители также потребовали так называемую "синюю книжку" — документ на оружие, который сверили с паспортом.

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"Я купил ружьё в Англии и ввёз его в Швейцарию, пройдя все обычные процедуры", — рассказал Экклстоун.

По его словам, он не знал о необходимости иметь "синюю книжку".

Полицейские объяснили, что его действия могут быть расценены как попытка ввезти оружие в Португалию. После этого Экклстоун вернулся вместе с ними на таможню, где ему предложили сдать ружьё в Лиссабоне для дальнейшего оформления.

"Нет", — ответил Экклстоун на вопрос о том, был ли он арестован.

Он добавил, что полицейские проявили инициативу и пытались помочь разрешить ситуацию.

В 2022 году Экклстоуна уже задерживали из-за оружия перед посадкой на самолет в Сан-Паулу. Тогда у него изъяли пистолет, а он заплатил местным властям 6000 бразильских реалов — около 1000 фунтов стерлингов или 1170 долларов.

Напомним, в декабре 2024 года стало известно, что Берни Экклстоун решил продать свою коллекцию из 69 гоночных автомобилей общей стоимостью около 300 млн фунтов стерлингов. Среди них — болиды Ferrari, на которых выступали Михаэль Шумахер и Ники Лауда, а также автомобиль Vanwall сэра Стирлинга Мосса.

В 2022 году британский бизнесмен, миллиардер и бывший руководитель "Формулы-1" Берни Экклстоун назвал Владимира Путина, развязавшего полномасштабную войну против Украины, "первоклассным парнем". Он также заявил, что готов "принять пулю за него". Ранее Экклстоун положительно отзывался об Адольфе Гитлере.