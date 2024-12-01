Магнат "Формулы-1" и фанат Путина Берни Экклстоун продает коллекцию авто, включая болид Шумахера

94-летний миллионер Берни Экклстоун собирал свою коллекцию с 1970-х, но теперь готовится к смерти и решил от нее избавиться. Машины Берни стоят более 300 миллионов фунтов стерлингов.

94-летний Берни Экклстоун, скандальный магнат "Формулы-1", который ранее обещал "принять пулю за Путина", продаст коллекцию автомобилей стоимостью 300 миллионов фунтов стерлингов. Берни собирал свою коллекцию более 50 лет и ее составляют 69 машин, включая легендарный победный Ferrari Михаэля Шумахера. Об этом пишет Daily Mail.

Коллекция авто Берни Экклстоун

94-летний магнат "Формулы-1" приводит свои дела в порядок, чтобы его 47-летней жене-бразильянке Фабиане не пришлось после его смерти мучиться с его уникальным гаражом победных автомобилей Гран-при.

Экклстоун собирал свою уникальную коллекцию как минимум с начала 1970-х годов, и она считается самым ценным собранием такого рода в мире.

На продажу выставлено 69 автомобилей, включая Ferrari Михаэля Шумахера, Ники Лауды и Ferrari первого чемпиона мира из Великобритании Майка Хоторна 1958 года. Особого внимания заслуживает красная машина, на которой Шумахер завоевал титул в 2002 году. Предполагается, что ее стоимость превышает 10 миллионов фунтов стерлингов.

Также на продажу выставлен автомобиль Vanwall VW10 сэра Стирлинга Мосса, на котором он 66 лет назад выиграл первый в истории команды чемпионат конструкторов.

Экклстоун рассказал: "Мне 94 года, и если повезет, я смогу прожить еще несколько лет — кто знает? — но я не хотел оставлять Фаби в раздумьях о том, что с ними делать, если меня не станет. Я люблю все свои машины, но, возможно, мне стоило сделать это пять лет назад, но до сих пор у меня так и не дошли руки".

Берни Экклстоун и его жена Фабиана Фото: Instagram Fabiana Ecclestone

В коллекцию также входят автомобили Brabham, принадлежавшие команде, которой владел Экклстоун, когда он взял под свой контроль этот вид спорта, приносящий миллиард долларов в год, — его правление длилось более четырех десятилетий, пока в 2017 году американский конгломерат Liberty Media не купил Формулу-1 за 6,4 млрд фунтов стерлингов.

Продажу проведет Tom Hartley Jnr Ltd, один из ведущих мировых дилеров исторических гоночных автомобилей. Автомобили не будут выставлены на аукцион, но открыты для частных покупателей.

Экклстоун сказал: "После того, как я так долго коллекционировал их и владел ими, мне хотелось бы узнать, куда они делись. Я коллекционирую эти автомобили уже более 50 лет, и я всегда покупал только лучшее из любого экземпляра. Другие коллекционеры выбирают спортивные автомобили, но моей страстью всегда были автомобили Гран-при".

Берни Экклстоун отметил, что его авто важнее, чем любая обычная машина или гоночный автомобиль: "Они — вершина спорта. Все мои имеют фантастическую историю гонок и являются редкими произведениями искусства. Я решил продать их в новые дома, где с ними будут обращаться так же, как и я, и заботиться о них, как о драгоценных произведениях искусства".

Экклстоун, который в прошлом году заплатил 650 млн фунтов стерлингов по обвинению в мошенничестве за то, что не задекларировал траст, в котором находились активы стоимостью более 416 млн фунтов стерлингов, сейчас проживает в Гштааде, Швейцария, покинув Лондон около пяти лет назад.

Он также проводит время на бразильской кофейной ферме размером с Монако в Ампаре, в 90 милях от Сан-Паулу, в 25 минутах полета на вертолете от городского аэропорта Гуарульюс.

Он и его третья жена Фабиана провели там первые месяцы карантина из-за Covid с их четырехлетним сыном Эйсом, который помешан на машинах. Среди их изобилия животных и рыб, включая карпов кои, они насчитывают 600 коров и крупного рогатого скота и 18 лошадей.

Берни Экклстоун и его сын Эйс Фото: Instagram Fabiana Ecclestone

Источник, близкий к Экклстоуну, сказал: "Вряд ли его жена и дочери (Тамара и Петра) захотят обременять себя хлопотами по продаже автомобилей Берни. И, будем честны, если Эйс захочет начать собственную коллекцию в какой-то момент в довольно отдаленном будущем, у него будут на это средства".

Напомним, в 2022 году Бернард Чарльз "Берни" Экклстоун, британский бизнесмен, миллиардер и бывший глава "Формулы -1", заявил, что Владимир Путин, начавший войну в Украине, "первоклассный чувак" и сам он, Берни, готов "принять за него пулю". Ранее он хвалил Адольфа Гитлера.