Магнат "Формули-1" і фанат Путіна Берні Екклстоун продає колекцію авто, включно з болідом Шумахера

94-річний мільйонер Берні Екклстоун збирав свою колекцію з 1970-х, але тепер готується до смерті і вирішив її позбутися. Машини Берні коштують понад 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

94-річний Берні Екклстоун, скандальний магнат "Формули-1", який раніше обіцяв "прийняти кулю за Путіна", продасть колекцію автомобілів вартістю 300 мільйонів фунтів стерлінгів. Берні збирав свою колекцію понад 50 років і її складають 69 машин, включно з легендарним переможним Ferrari Міхаеля Шумахера. Про це пише Daily Mail.

Колекція авто Берні Екклстоуна

94-річний магнат "Формули-1" упорядковує свої справи, щоб його 47-річній дружині-бразилійці Фабіані не довелося після його смерті мучитися з його унікальним гаражем переможних автомобілів Гран-прі.

Екклстоун збирав свою унікальну колекцію щонайменше з початку 1970-х років, і вона вважається найціннішим зібранням такого роду у світі.

На продаж виставлено 69 автомобілів, включно з Ferrari Міхаеля Шумахера, Нікі Лауди і Ferrari першого чемпіона світу з Великої Британії Майка Готорна 1958 року. На особливу увагу заслуговує червона машина, на якій Шумахер завоював титул у 2002 році. Передбачається, що її вартість перевищує 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також на продаж виставлено автомобіль Vanwall VW10 сера Стірлінга Мосса, на якому він 66 років тому виграв перший в історії команди чемпіонат конструкторів.

Екклстоун розповів: "Мені 94 роки, і якщо пощастить, я зможу прожити ще кілька років — хто знає? — але я не хотів залишати Фабі в роздумах про те, що з ними робити, якщо мене не стане. Я люблю всі свої машини, але, можливо, мені варто було зробити це п'ять років тому, але досі у мене так і не дійшли руки".

Берні Екклстоун і його дружина Фабіана Фото: Instagram Fabiana Ecclestone

До колекції також входять автомобілі Brabham, що належали команді, якою володів Екклстоун, коли він взяв під свій контроль цей вид спорту, що приносить мільярд доларів на рік, — його правління тривало більше чотирьох десятиліть, поки 2017 року американський конгломерат Liberty Media не купив Формулу-1 за 6,4 млрд фунтів стерлінгів.

Продаж проведе Tom Hartley Jnr Ltd, один із провідних світових дилерів історичних гоночних автомобілів. Автомобілі не будуть виставлені на аукціон, але відкриті для приватних покупців.

Екклстоун сказав: "Після того, як я так довго колекціонував їх і володів ними, мені хотілося б дізнатися, куди вони поділися. Я колекціоную ці автомобілі вже понад 50 років, і я завжди купував тільки найкраще з будь-якого екземпляра. Інші колекціонери вибирають спортивні автомобілі, але моєю пристрастю завжди були автомобілі Гран-прі".

Берні Екклстоун наголосив, що його авто важливіше, ніж будь-яка звичайна машина чи гоночний автомобіль: "Вони — вершина спорту. Усі мої мають фантастичну історію перегонів і є рідкісними витворами мистецтва. Я вирішив продати їх у нові домівки, де з ними поводитимуться так само, як і я, і дбатимуть про них, як про дорогоцінні витвори мистецтва".

Екклстоун, який торік заплатив 650 млн фунтів стерлінгів за звинуваченням у шахрайстві за те, що не задекларував траст, у якому перебували активи вартістю понад 416 млн фунтів стерлінгів, наразі мешкає в Гштааді, Швейцарія, покинувши Лондон близько п'яти років тому.

Він також проводить час на бразильській кавовій фермі розміром з Монако в Ампарі, за 90 миль від Сан-Паулу, за 25 хвилин польоту на вертольоті від міського аеропорту Гуарульюс.

Він і його третя дружина Фабіана провели там перші місяці карантину через Covid із їхнім чотирирічним сином Ейсом, який схиблений на машинах. Серед їхнього достатку тварин і риб, включно з коропами коі, вони налічують 600 корів і великої рогатої худоби та 18 коней.

Берні Екклстоун і його син Ейс Фото: Instagram Fabiana Ecclestone

Джерело, близьке до Екклстоуна, сказало: "Навряд чи його дружина і дочки (Тамара і Петра) захочуть обтяжувати себе клопотами з продажу автомобілів Берні. І, будемо чесними, якщо Ейс захоче започаткувати власну колекцію в якийсь момент у доволі віддаленому майбутньому, у нього будуть на це кошти".

Нагадаємо, 2022 року Бернард Чарльз "Берні" Екклстоун, британський бізнесмен, мільярдер і колишній глава "Формули-1", заявив, що Володимир Путін, який розпочав війну в Україні, "першокласний чувак", і сам він, Берні, готовий "прийняти за нього кулю". Раніше він хвалив Адольфа Гітлера.