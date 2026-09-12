Вперше в історії футболу офіційно впроваджено чорну картку: коли її показуватимуть (відео)

Румунська федерація футболу (FRF) першою у світі затвердила використання чорної картки у футбольних матчах.

Чорна картка призначена для запобігання цькуванню та тиску з боку глядачів на трибунах у дитячо-юнацьких змаганнях. Про це повідомляється на офіційній сторінці FRF.

FRF запроваджує чорну картку

Як пояснюють в FRF, поведінка тренерів, батьків, офіційних осіб матчу та навіть звичайних глядачів може безпосередньо вплинути на дітей та всю команду. З огляду на це, було прийнято рішення про запровадження санкцій за неналежну поведінку на трибунах.

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Санкції передбачені за словесні образи фізичний напад та штовханину в бік власних дітей, в бік гравців чи членів персоналу команди суперника або власної команди, в бік суддів та офіційних осіб матчу, а також за словесні або фізичні сутички з іншими батьками або глядачами.

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Нова процедура буде спрацьовувати, коли арбітр помітить неналежну поведінку глядачів або отримає повідомлення про це від іншого офіційного представника матчу. Чорна картка означатиме, що матч остаточно зупинено.

Загалом передбачається три етапи:

Попередження — суддя тимчасово зупиняє матч і просить тренерів звернутися безпосередньо до своїх уболівальників або батьків, щоб негайно припинити порушення правил.

Тимчасове 10-хвилинне відсторонення від матчу — якщо неприпустима поведінка продовжується, суддя зупиняє матч на 10 хвилин і відправляє гравців до роздягалень, тоді як тренери намагатимуться заспокоїти глядачів.

Розмахування чорною карткою та остаточне скасування матчу — у разі продовження образливої поведінки після відновлення гри суддя дає фінальний свисток, після чого матч остаточно припиняється і не може бути відновлений.

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