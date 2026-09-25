Емоційне святкування гола закінчилося скандалом на матчі Ліги націй: що трапилось

Форвард збірної Ізраїлю Саїд Абу Фархі забив гол у ворота Австрії, але святкування з кутовим прапорцем обернулося для форварда другою жовтою та червоною карткою.

Форвард збірної Ізраїлю Саєд Абу-Фархі отримав червону картку під час матчу Ліги націй проти Австрії. Футболіст використав кутовий прапорець у жесті, який арбітр розцінив як імітацію пострілу. Про це повідомляє видання Тhe Guardian.

Матч на стадіоні Raiffeisen Arena розпочався на користь Австрії. На 43-й хвилині Романо Шмід реалізував пенальті та вивів господарів уперед.

І от у розпалі поєдинку, на 55-й хвилині матчу, нападник ізраїльської команди Абу-Фархі відзначився влучним ударом головою та зробив рахунок 1:1.

Після гола 20-річний футболіст побіг до кутового прапорця, витягнув його із землі та використав під час святкування. Він приставив держак до плеча й зробив рух, який арбітр матчу розцінив як імітацію стрільби з вогнепальної зброї.

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І хоч австрійський ORF зазначає, що жест Абу Фархі швидше імітував удар києм у більярді, однак швидкий рух прапорцем вгору арбітр Георгі Кабаков розцінив як імітацію пострілу.

Оскільки ізраїльський футболіст уже мав у своєму пасиві попередження, арбітр без вагань показав йому другу жовту картку, яка автоматично перетворилася на червону і вилучення з поля. Таким чином, Ізраїль залишився в меншості більш ніж на пів години, чим втратила атакувальний потенціал і змушена була повністю перебудувати гру в захисті.

Австрійці миттєво скористалися чисельною перевагою, перехопили ініціативу та збільшили тиск на ворота суперника. Перевага в одного гравця дозволила збірній Австрії повністю контролювати темп гри у другому таймі, що в результаті вилилося у три забиті м'ячі. Так, на 90-й хвилині Філіпп Мвене забив другий гол господарів після передачі Пола Ваннера. Уже в компенсований час Саша Калайджич встановив остаточний рахунок — 3:1.

Таким чином, поєдинок Ліги націй завершився переконливою перемогою Австрії з рахунком 3:1, а емоційна витівка ізраїльського нападника коштувала його команді важливих очок у турнірній таблиці.

Наступну гру Ізраїль проведе вже 27 вересня, коли в номінально домашньому матчі в угорському Дебрецені прийматиме збірну Ірландії.

Суперечки довкола жесту: стрільба чи більярдний кий

У протоколі матчу вилучення Абу Фархі зазначене на 56-й хвилині за неспортивну поведінку. Уже відомо, що Абу Фархі через вилучення пропустить і наступний матч збірної Ізраїлю.

До речі, після гри в спортивній спільноті виникли суперечки щодо справжнього значення жесту нападника. Основний резонанс виник через неоднозначність дій футболіста біля кутового прапорця.

Суддя матчу розцінив його рух як імітацію стрільби з вогнепальної зброї — жест, який у сучасному футболі суворо карається жовтою карткою через недопущення пропаганди насильства та провокацій на полі.

Водночас австрійські спортивні оглядачі та аналітики висунули іншу версію. На їхню думку, Абу-Фархі міг зображувати удар києм по кулі в більярді, а кутовий прапорець слугував лише спортивним інвентарем для цієї імітації.

"Австрійські медіа зазначають, що Абу-Фархі міг зображувати удар києм у більярді, однак арбітр розцінив цей жест саме як імітацію стрільби", — зазначають оглядачі спортивних видань.

От тільки арбітр, схоже, вирішив не вдаватися у складнощі трактування і трактував епізод за найсуворішим протоколом.

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