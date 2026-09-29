Син Майка Тайсона розпочинає професійну кар'єру в боксі (відео)

Амір Тайсон, 29-річний син легенди боксу Майка Тайсона, підписав контракт із Misfits Boxing — популярною британською промоутерською компанією, що організовує спортивні та розважальні боксерські шоу.

Про підписання контракту стало відомо під час вечора боксу Misfits у Маямі, де Амір Тайсон кинув виклик чемпіону Misfits у важкій вазі Чейзу ДеМуру. Відповідне відео з'явилося на сторінці промоушена в Instagram.

Спортсмени влаштували "битву поглядів", яку довелося перервати охороні.

Дата першого поєдинку не названа, проте промоутер Аміри, Амер Абдалла, натякнув, що він відбудеться у грудні.

Щоб вийти на ринг проти більш титулованих суперників, Аміру доведеться провести кілька поєдинків.

Амір Тайсон — що про нього відомо

Амір — старший син легенди боксу та його другої дружини Моніки Тернер. Він має вищу освіту, оскільки у 2019 році закінчив Американський університет у Вашингтоні, отримавши ступінь бакалавра в галузі тележурналістики (Broadcast Journalism) та додаткову спеціалізацію з історії.

Видео дня

У 2017 році хлопець заснував власний бренд одягу Debonair Attire, частина прибутку від якого спрямовується на дослідження розсіяного склерозу

Перш ніж оголосити про свої амбіції у великому боксі, Амір пробував себе в ролі спортивного коментатора і навіть вів трансляцію бою за участю свого батька 15 листопада 2024 року з Джеком Полом, де 60-річний Тайсон востаннє вийшов на ринг і програв одноголосним рішенням суддів.

Майк Тайсон тривалий час виступав проти того, щоб його син виходив на професійний ринг, оскільки вважає цей спорт способом виживання для тих, хто зіткнувся з бідністю, проте той вирішив його не слухати.

Нагадаємо, що Майк Тайсон назвав боксера, який зможе перемогти українця Олександра Усика.

Також повідомлялося, що Тайсон увійшов в історію боксу завдяки поєдинку з Полом.