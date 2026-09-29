Сын Майка Тайсона начинает профессиональную карьеру в боксе (видео)

Амир Тайсон, 29-летний сын легенды бокса Майка Тайсона, подписал контракт с Misfits Boxing, популярным британским промоушном спортивных и развлекательных боксерских шоу.

О подписании контракта стало известно во время вечера бокса Misfits в Майами, где Амир Тайсон бросил вызов чемпиону Misfits в тяжелом весе Чейзу ДеМуру. Соответствующее видео появилось на странице промоушна в Instagram.

Спортсмены устроили битву взглядов, которую пришлось прервать охране.

Дата первого боя не названа, однако промоутер Амира, Амер Абдалла, намекнул, что это произойдет в декабре.

Чтобы выйти на более титулованных соперников, Амиру будет необходимо провести несколько поединков.

Амир Тайсон — что о нем известно

Амир — старший сын легенды бокса и его второй жены Моники Тернер. Он имеет высшее образование, поскольку закончил Американский университет в Вашингтоне в 2019 году, получив степень бакалавра в области тележурналистики (Broadcast Journalism) и второстепенную специализацию по истории.

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До того, как заявить о своих амбициях в большом боксе, Амир пробовал себя в качестве спортивного комментатора и даже вел трансляцию боя с участием своего отца 15 ноября 2024 года с Джеком Полом, где 60-летний Тайсон в последний раз вышел на ринг и проиграл единогласным решением судей.

Майк Тайсон долгое время выступал против того, чтобы его сын выходил на профессиональный ринг, поскольку считает этот спорт путем выживания для тех, кто столкнулся с нищетой, однако тот решил его не послушать.

Напомним, Майк Тайсон назвал боксера, который сможет победить украинца Александра Усика.

Также сообщалось, что Тайсон вошел в историю бокса из-за боя с Полом.