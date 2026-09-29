"Твій день настане": на Лізі націй фінські вболівальники вивісили банер із Лукашенком-"тарганом"

Вболівальники збірної Фінляндії влаштували акцію під час матчу Ліги націй проти Білорусі в Гельсінкі. Перед початком зустрічі футбольні вболівальники освистали державний гімн Білорусі, а потім розгорнули величезний банер із зображенням білоруського лідера Олександра Лукашенка у вигляді таргана.

Матч 2-го туру Ліги націй УЄФА між Фінляндією та Білоруссю відбувся 29 вересня на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. На банері від фінів також була зображена сова (символ СБУ, — ред.), яка ловить таргана, та напис "Твій день настане", пише видання NEXTA.

Фінські вболівальники підтримали Україну на матчі Ліги націй

Акція стала частиною реакції вболівальників на проведення матчу у Фінляндії.

Під час акції вболівальники також скандували "Путін — х***йло".

Спочатку Футбольна асоціація Фінляндії планувала провести домашній матч із Білоруссю на нейтральному полі. У травні було оголошено, що матч відбудеться на Олімпійському стадіоні в Гельсінкі. Україна виступила проти проведення матчу у Фінляндії, а посольство України надіслало дипломатичну ноту до фінського МЗС.

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Фінська федерація при цьому заявила про підтримку України та вирішила використати матч для збору допомоги. Чистий дохід від продажу квитків має бути спрямований на підтримку українців.

Збірна Фінляндії також підготувала окрему акцію перед матчем. Футболісти вийшли на розминку у футболках з написом "We Stand for Peace", а глядачам роздали 1500 соняшників на знак солідарності з Україною.

Сам матч завершився з рахунком 0:0. Для Фінляндії це був другий матч у групі C1: у першому турі команда розгромила Сан-Марино з рахунком 7:0, тоді як Білорусь розпочала турнір із поразки від Албанії 0:2.

Нагадаємо, раніше в Лізі націй уже стався скандал під час матчу між Угорщиною та Україною.

У підсумку ця історія отримала продовження, коли батько одного з угорських футболістів опублікував відео бійки під російський трек.