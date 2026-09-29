"Твой день настанет": на Лиге наций финские болельщики вывесили баннер с Лукашенко-"тараканом"

Болельщики сборной Финляндии устроили акцию во время матча Лиги наций с Беларусью в Хельсинки. Перед началом встречи футбольные фанаты освистали государственный гимн Беларуси, а потом развернули огромный баннер с изображением белорусского лидера Александра Лукашенко в виде таракана.

Матч 2-го тура Лиги наций УЕФА между Финляндией и Беларусью состоялся 29 сентября на Олимпийском стадионе в Хельсинки. На баннере от финнов была также изображена сова (символ СБУ, - ред.), которая ловит таракана и надпись "Твой день настанет", пишет издание NEXTA.

Финские фанаты поддержали Украину на матче Лиги наций

Акция стала частью реакции болельщиков на проведение матча в Финляндии.

Во время акции болельщики также скандировали "Путин – х***йло".

Изначально Футбольная ассоциация Финляндии планировала провести домашнюю встречу с Беларусью на нейтральном поле. В мае было объявлено, что игра пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки. Украина выступила против проведения матча в Финляндии, а посольство Украины направило дипломатическую ноту финскому МИД.

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Финская федерация при этом заявила о поддержке Украины и решила использовать матч для сбора помощи. Чистая выручка от продажи билетов должна быть направлена на поддержку украинцев.

Сборная Финляндии также подготовила отдельную акцию перед игрой. Футболисты вышли на разминку в футболках с надписью "We Stand for Peace", а зрителям раздали 1500 подсолнухов в знак солидарности с Украиной.

Сам матч завершился со счетом 0:0. Для Финляндии это была вторая игра в группе C1: в первом туре команда разгромила Сан-Марино со счетом 7:0, тогда как Беларусь начала турнир с поражения от Албании 0:2.

Напомним, ранее на Лиге наций уже возник скандал на матче между Венгрией и Украиной.

В итоге он получил продолжение, когда отец одного из венгерских футболистов разместил видео драки под российский трек.