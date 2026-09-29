Отец венгерского футболиста опубликовал фото сына с Цыганковым под русскую песню

После матча Лиги наций, когда Украина забила гол в ворота Венгрии, произошла драка, в результате которой Цыганкова удалили с поля.

Впрочем, на этом история не закончилась. Отец защитника сборной Венгрии Милоша Керкеза, Себастьян Зан, привлек внимание публикацией в Instagram. На снимке, сделанном во время стычки, Керкез схватил Виктора Цыганкова за футболку. Этот эпизод произошёл после гола сборной Украины, отмечает NV.

Скриншот из видео, опубликованного Себастьяном Заном Фото: nv.ua

На фоне фотографии Себастьян Зан добавил русскую композицию "Russian Paradise", однако не оставил никакой подписи к публикации. В настоящее время публикация уже удалена.

Столкновение произошло на 90+1-й минуте матча. Александр Назаренко грубо сыграл против футболиста сборной Венгрии, за что получил вторую желтую карточку.

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В тот момент, когда Назаренко должен был покинуть поле, между полузащитником сборной Венгрии Домиником Собослаем и вингером "сине-желтых" Виктором Цыганковым возникла перепалка. Поводом послужил толчок со стороны капитана сборной Венгрии. Цыганков пытался подойти к Собослаю, но в этот момент его оттолкнул крайний защитник венгров Милош Керкез. На помощь Цыганкову подбежал защитник Николай Матвиенко, и в этот момент на поле началась массовая потасовка.

В столкновении также приняли участие тренерские штабы.

По итогам матча четыре футболиста получили желтую карточку за неспортивное поведение — Доминик Собослай и Милош Керкез в составе Венгрии, а также Виктор Цыганков и Николай Матвиенко в составе Украины.

"Я заметил, что кто-то из тренерского штаба соперников задел руками моего игрока. Мне не нравится, когда кто-то из штаба вмешивается в это. Такое случается на футбольном поле, это спорт. Но это игровые моменты, ничего страшного, такое бывает", — отметил позже тренер украинцев Андреа Мальдера.

Напомним, 25 сентября сборная Украины обыграла Венгрию со счётом 1:0. Матч между командами завершился в пользу "сине-жёлтых" благодаря голу нападающего "Андерлехта" Данила Сикана.

В то же время во втором туре Лиги наций украинцы сыграли вничью со сборной Грузии. А болельщики на трибунах поддержали украинскую сборную.