Отец венгерского футболиста опубликовал фото сына с Цыганковым под русскую песню
После матча Лиги наций, когда Украина забила гол в ворота Венгрии, произошла драка, в результате которой Цыганкова удалили с поля.
Впрочем, на этом история не закончилась. Отец защитника сборной Венгрии Милоша Керкеза, Себастьян Зан, привлек внимание публикацией в Instagram. На снимке, сделанном во время стычки, Керкез схватил Виктора Цыганкова за футболку. Этот эпизод произошёл после гола сборной Украины, отмечает NV.
На фоне фотографии Себастьян Зан добавил русскую композицию "Russian Paradise", однако не оставил никакой подписи к публикации. В настоящее время публикация уже удалена.
Столкновение произошло на 90+1-й минуте матча. Александр Назаренко грубо сыграл против футболиста сборной Венгрии, за что получил вторую желтую карточку.
В тот момент, когда Назаренко должен был покинуть поле, между полузащитником сборной Венгрии Домиником Собослаем и вингером "сине-желтых" Виктором Цыганковым возникла перепалка. Поводом послужил толчок со стороны капитана сборной Венгрии. Цыганков пытался подойти к Собослаю, но в этот момент его оттолкнул крайний защитник венгров Милош Керкез. На помощь Цыганкову подбежал защитник Николай Матвиенко, и в этот момент на поле началась массовая потасовка.
В столкновении также приняли участие тренерские штабы.
По итогам матча четыре футболиста получили желтую карточку за неспортивное поведение — Доминик Собослай и Милош Керкез в составе Венгрии, а также Виктор Цыганков и Николай Матвиенко в составе Украины.
"Я заметил, что кто-то из тренерского штаба соперников задел руками моего игрока. Мне не нравится, когда кто-то из штаба вмешивается в это. Такое случается на футбольном поле, это спорт. Но это игровые моменты, ничего страшного, такое бывает", — отметил позже тренер украинцев Андреа Мальдера.
Напомним, 25 сентября сборная Украины обыграла Венгрию со счётом 1:0. Матч между командами завершился в пользу "сине-жёлтых" благодаря голу нападающего "Андерлехта" Данила Сикана.
В то же время во втором туре Лиги наций украинцы сыграли вничью со сборной Грузии. А болельщики на трибунах поддержали украинскую сборную.