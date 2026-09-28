Пели хит о Путине и скандировали "Украина": грузины устроили громкую поддержку на матче Лиги наций (видео)

В понедельник, 28 сентября, состоялся матч сборных Украины и Грузии в рамках Лиги наций УЕФА сезона 2026/27, который завершился ничьей. Несмотря на то, что встреча завершилась со счётом 0:0, болельщики решили устроить зажигательное представление на трибунах.

Трибуны стадиона в Тбилиси были заполнены до отказа зрителями, которые пришли поболеть за свои команды, а также выразить поддержку друг другу. Грузинские болельщики в какой-то момент начали скандировать "Украина", сообщает Фокус.

В знак солидарности с украинцами в противостоянии с Россией грузины вместе с нашими ультрас исполнили культовый хит "Путин — ху**о".

Грузинские болельщики поддержали украинцев

Стоит отметить, что украинские ультрас также выразили поддержку территориальной целостности Грузии. Группа украинских болельщиков на матче развернула баннер со словами: "Сухуми — это Сакартвело. Помните!". Таким образом украинцы напомнили об Абхазии — грузинском регионе, который до сих пор находится под российской оккупацией.

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Ничья со счётом 0:0 украинской сборной в матче с Грузией позволила Украине набрать четыре очка в Лиге наций и вывела команду Андреа Мальдеры на первое место в группе. Однако впереди ещё предстоит матч Северной Ирландии против Венгрии, который может изменить ход событий. На данный момент у британцев три очка.

Следующий матч в Лиге наций украинская команда должна сыграть именно против Северной Ирландии. Игра запланирована на вечер 2 октября в словацкой Трнаве.

Напомним, недавно футбольный матч между сборными Украины и Венгрии в рамках Лиги наций завершился громким скандалом и дракой.

Кроме того, издание The Guardian рассказывало о том, как эмоциональное празднование гола обернулось скандалом на матче между Израилем и Австрией в рамках Лиги наций.