Співали хіт про Путіна і скандували "Україна": грузини влаштували потужну підтримку на матчі Ліги націй (відео)

У понеділок, 28 вересня, відбувся матч збірних України та Грузії у межах Ліги Націй УЄФА сезону-2026/27, який завершився нічиєю. Попри те, що зустріч завершилася з рахунком 0:0, фанати вирішили влаштувати запальне дійство на трибунах.

Трибуни стадіону у Тбілісі були заповнені вщент глядачами, які прийшли повболівати за свої команди, а також продемонструвати підтримку одне одному. Грузинські фани в один момент почали скандувати "Україна", передає Фокус.

На знак солідарності з українцями у протистоянні з Росією грузини також з нашими ультрас заспівали культовий хіт "Путін — ху**о".

Грузинські фани підтримали українців

Варто зауважити, що українські ультрас також висловили підтримку територіальній цілісності Грузії. Група українських уболівальників на матчі розгорнули банер зі словами: "Сухумі — це Сакартвело. Пам’ятайте!". У такий спосіб українці нагадали про Абхазію — грузинський регіон, який залишається досі під російською окупацією.

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Нульова нічия української збірної у матчі з Грузією дозволила Україні набрати чотири очки у Лізі націй і вивела команду Андреа Мальдери на перше місце у групі. Однак попереду залишається гра Північної Ірландії проти Угорщини, яка може змінити хід подій. Наразі британці мають три очки.

Наступний матч в Лізі націй українська команда має зіграти саме проти Північної Ірландії. Гра запланована на вечір 2 жовтня у словацькій Трнаві.

Нагадаємо, нещодавно футбольний поєдинок між збірними України та Угорщини в межах Ліги націй завершився гучним скандалом і бійкою.

Також видання Тhe Guardian розповідало, як емоційне святкування гола закінчилося скандалом на матчі Ізраїлю та Австрії у межах Ліги націй.