Чотири жовті картки: гра між збірними України та Угорщини завершилася масовою бійкою (відео)

Футбольний поєдинок між збірними України та Угорщини в рамках Ліги націй завершився конфліктом. До бійки між футболістами долучилися й представники тренерських штабів.

Наприкінці другого тайму матча першого туру Ліги націй УЄФА між Україною та Угорщиною, який відбувся 25 вересня на стадіоні "Пушкаш Арена" у Будапешті, серед футболістів спалахнув конфлікт. Про це повідомляє "Суспільне".

У компенсованому арбітром часі правий вінгер житомирського "Полісся" Олександр Назаренко отримав другу жовту картку, жорстко зігравши проти футболіста збірної Угорщини. Й коли гравець мав покидати поле, між угорським півзахисником Домініком Собослаєм та його колегою Віктором Циганковим виникла перепалка.

Українець намагався підійти до угорця, але його відштовхнув захисник Мілош Керкез. Циганкову на допомогу підбіг Микола Матвієнко, й на полі розпочалася масова штовханина.

Видео дня

Під час сутички один з асистентів головного тренера угорців штовхнув футболіста Валерія Бондаря й представника тренерського штабу угорців від Бондаря відтягував головний тренер збірної України Адреа Мальдера.

За підсумками сутички, за неспортивну поведінку одразу чотири футболісти — Віктор Циганков, Микола Матвієнко, Домінік Собослай та Мілош Керкез отримали жовті картки.

Реакція тренера на бійку

Головний тренер збірної України, 55-річний італієць Андреа Мальдера, коментуючи інцидент, зазначив, що втручання тренерського складу у сутички між гравцями, які, на його думку, є елементами гри, він вважає неприпустимим.

"Я побачив, що хтось із тренерського штабу команди суперників зачепив руками мого гравця. Мені не подобається, коли хтось з штабу до цього залучається, відповідно. Це речі, які стаються на футбольному полі, це спорт. Але це ігрові моменти, нічого страшного, таке трапляється", — зазначив Андреа Мальдера.

Україна перемогла збірну Угорщини з рахунком 1:0. Єдиний гол на 42-хвилині забив нападник "Андерлехта" Данило Сікан. Матч-відповідь відбудеться 5 жовтня.

Нагадаємо, форвард збірної Ізраїлю Саїд Абу Фархі забив гол у ворота Австрії під час матчу Ліги націй, але святкування обернулося для гравця червоною карткою.

Також Фокус писав, що Румунська федерація футболу першою у світі затвердила використання чорної картки у футбольних матчах.