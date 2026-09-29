Батько угорського футболіста опублікував фото сина із Циганковим під російську пісню

Після матчу Ліги націй, коли Україна забила гол в ворота Угорщини, сталась бійка, після якої Циганкова видалили з поля.

Втім, історія на цьому не закінчилась. Батько захисника збірної Угорщини Мілоша Керкеза, Себастьян Зан, відзначився публікацією в Instagram. На кадрі, зробленому під час сутички, Керкез схопив Віктора Циганкова за футболку. Цей епізод стався після голу збірної України, зазначає NV.

Скріншот відео, опублікованого Себастьяном Заном Фото: nv.ua

На тлі фото Себастьян Зан додав російську композицію Russian Paradise, однак жодного підпису до публікації не залишив. Нині публікація вже видалена.

Сутичка сталась на 90+1-й хвилині матчу. Олександр Назаренко жорстко зіграв проти футболіста збірної Угорщини, отримавши за це другу жовту картку.

В момент коли Назаренко повинен був покидати поле, між півзахисником збірної Угорщини Домініком Собослаєм та вінгером "синьо-жовтих" Віктором Циганковим виникла перепалка. Приводом став поштовх капітана збірної Угорщини. Циганков намагався підійти до Собослая, але в цей момент його відштовхнув крайній захисник угорців Мілош Керкез. На допомогу Циганкову підбіг оборонець Микола Матвієнко і в цей момент розпочалася масова штовханина на полі.

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У сутичці також взяв участь й тренерські штаби.

За підсумками сутички чотири футболісти отримали жовту картку за неспортивну поведінку — Домінік Собослай та Мілош Керкез у складі Угорщини і Віктор Циганков та Микола Матвієнко у складі України.

"Я побачив, що хтось із тренерського штабу команди суперників зачепив руками мого гравця. Мені не подобається, коли хтось з штабу до цього залучається. Це речі, які стаються на футбольному полі, це спорт. Але це ігрові моменти, нічого страшного, таке трапляється", — зазначив згодом тренер українців Андреа Мальдера.

Нагадаємо, 25 вересня збірна України здолала Угорщину з рахунком 1:0. Поєдинок між командами завершився на користь "синьо-жовтих" завдяки голу нападника "Андерлехта" Данила Сікана.

Водночас у другому турі Ліги націй українці зіграли внічию зі збірною Грузії. А фанати на трибунах підтримали українську збірну.