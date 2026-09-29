Батько угорського футболіста опублікував фото сина із Циганковим під російську пісню
Після матчу Ліги націй, коли Україна забила гол в ворота Угорщини, сталась бійка, після якої Циганкова видалили з поля.
Втім, історія на цьому не закінчилась. Батько захисника збірної Угорщини Мілоша Керкеза, Себастьян Зан, відзначився публікацією в Instagram. На кадрі, зробленому під час сутички, Керкез схопив Віктора Циганкова за футболку. Цей епізод стався після голу збірної України, зазначає NV.
На тлі фото Себастьян Зан додав російську композицію Russian Paradise, однак жодного підпису до публікації не залишив. Нині публікація вже видалена.
Сутичка сталась на 90+1-й хвилині матчу. Олександр Назаренко жорстко зіграв проти футболіста збірної Угорщини, отримавши за це другу жовту картку.
В момент коли Назаренко повинен був покидати поле, між півзахисником збірної Угорщини Домініком Собослаєм та вінгером "синьо-жовтих" Віктором Циганковим виникла перепалка. Приводом став поштовх капітана збірної Угорщини. Циганков намагався підійти до Собослая, але в цей момент його відштовхнув крайній захисник угорців Мілош Керкез. На допомогу Циганкову підбіг оборонець Микола Матвієнко і в цей момент розпочалася масова штовханина на полі.
У сутичці також взяв участь й тренерські штаби.
За підсумками сутички чотири футболісти отримали жовту картку за неспортивну поведінку — Домінік Собослай та Мілош Керкез у складі Угорщини і Віктор Циганков та Микола Матвієнко у складі України.
"Я побачив, що хтось із тренерського штабу команди суперників зачепив руками мого гравця. Мені не подобається, коли хтось з штабу до цього залучається. Це речі, які стаються на футбольному полі, це спорт. Але це ігрові моменти, нічого страшного, таке трапляється", — зазначив згодом тренер українців Андреа Мальдера.
Нагадаємо, 25 вересня збірна України здолала Угорщину з рахунком 1:0. Поєдинок між командами завершився на користь "синьо-жовтих" завдяки голу нападника "Андерлехта" Данила Сікана.
Водночас у другому турі Ліги націй українці зіграли внічию зі збірною Грузії. А фанати на трибунах підтримали українську збірну.