Tinder, Bumble і Match використовують фото штурму Капітолію, щоб знаходити та блокувати акаунти заколотників

Деякі користувачі соцмереж самостійно шукають заколотників, щоб передати їх дані до ФБР.

Bumble, Tinder і Match використовують фотографії з облоги Капітолію, щоб банити профілі заколотників

Tinder, Bumble та ряд інших додатків для знайомств почали використовувати фотографії з облоги Капітолію та інші докази, щоб ідентифікувати та блокувати акаунти заколотників. Більше того, у деяких випадках користувачі стали цілеспрямовано полювати на особистостей, пов'язаних із захопленням будівлі Конгресу США, за допомогою даних соціальних платформ. Вони заводять розмови з бунтівниками, збирають потенційно компрометуючі фотографії або визнання, а потім передають їх до ФБР. Деякі користувачі навіть спеціально змінюють свою локацію на Вашингтон, щоб допомогти виявити потенційних злочинців.

Аманда Спатару, 25-річна координатор з логістики в Тампі, назвала своїм принциповим громадянським обов'язком свайпати в додатках для знайомства в пошуках чоловіків, які публікують компрометуючі фотографії себе самих. У Bumble вона знайшла одного чоловіка, у якого був доданий знімок, який, найімовірніше, був зроблений під час бунту. Його відповіддю на питання про «ідеальне перше побачення» було: «штурмувати Капітолій».

Дівчині вдалося дізнатися більше інформації про чоловіка, який підтвердив, що дійсно відвідував Капітолій, і навіть прислав більше фотографій як доказ. Після чого вона зв'язалася з ФБР.

Компанії Bumble і Match Group (володіють додатками Tinder, Hinge, OkCupid, PlentyofFish і Match) заявили, що вони працюють над видаленням профілів користувачів, які помічені в облозі Капітолію. «Ми завжди закликаємо наше співтовариство блокувати і повідомляти про всіх, хто порушує наші правила. Ми вже заблокували користувачів, які використовували нашу платформу для поширення повстанського контенту або намагалися організувати і підбурювати до тероризму. Як і завжди, якщо хтось скоїв або перебуває в процесі здійснення потенційно злочинної дії на нашій платформі, ми зробимо відповідні кроки разом з правоохоронними органами», — йдеться в заяві Bumble.

Bumble використовує програмне забезпечення, щоб сканувати профілі користувачів на наявність у них «текстового контенту, який пропагує повстання або пов'язані з ним дії». Акаунти можуть бути заблоковані за пропаганду расизму, підбурювання до насильства або поширення неправдивих даних про поразку Трампа на виборах.

ФБР минулого тижня заявило, що отримало понад 100000 «цифрових підказок» від різних джерел щодо людей, які могли штурмувати Капітолій. Слідчі в тому числі використовують відеостріми, записи в соціальних мережах, дані про місцеперебування від операторів мобільного зв'язку та інші докази. ФБР не уточнює, скільки саме відомостей прийшло від сервісів для знайомств, але зазначає, що розглядаються всі докази. Понад 100 осіб, що мають відношення до бунту, уже арештовані і ще сотні інших залишаються під розслідуванням.