Tinder, Bumble и Match используют фото штурма Капитолия, чтобы блокировать аккаунты мятежников

Некоторые пользователи соцсетей самостоятельно ищут мятежников, чтобы передать их данные в ФБР.

После того, как выяснилось, что некоторые пользователи приложений для знакомств продолжают распространять контент касательно осады Капитолия, руководство таких ресурсов, как Tinder, Bumble и Match, приняло решение отыскивать и блокировать их аккаунты.

Компании Bumble и Match Group, которым принадлежат Tinder, Hinge, OkCupid, PlentyofFish и Match, заявили, что не допустят распространение нежелательного контента на своих ресурсах, передает издание washingtonpost.com.

"Мы всегда призывали наши комьюнити блокировать и сообщать обо всех нарушителях правил поведения наших соцсетей. Мы заблокировали аккаунты ряда юзеров, использовавших наши платформы для распространения нежелательного контента, а также тех из них, кто пытался организовать мятеж и подстрекать к терроризму. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами, если видим, что кто-либо из пользователей намеревается совершить или совершает преступление", — сказано в официальном заявлении Bumble.

В частности, компания Bumble использует специальное ПО, чтобы сканировать аккаунты пользователей на наличие "текстового контента, пропагандирующего восстание или связанные с ним действия". Профили также блокируются за пропаганду расизма, подстрекательство к насилию или распространение ложных данных о поражении Дональда Трампа на выборах.

Washingtonpost.com также сообщает о том, что пользователи и сами принимают активное участие в поиске мятежников. Издание рассказало историю некой Аманды Спатаро, которая ищет в приложениях для знакомств мужчин, причастных к осаде здания конгресса. Для этого в своем профиле на Bumble, что идеальным свиданием для нее была бы встреча во время штурма Капитолия. Таким образом она познакомилась с мужчиной, подтвердившим, что посещал Капитолий — он прислал Аманде фото в качестве доказательства. После этого девушка связалась с ФБР.

Напомним, что на прошлой неделе в ФБР поступило более 100 тыс. "диджитал-подсказок" от различных источников касательно людей, подозреваемых в осаде Капитолий. Следователи также используют данные с камер видеонаблюдения, записи в разных социальных сетях, данные геолокации от операторов мобильной связи и пр. В ходе следственных действий были арестованы 100 человек.

Ранее мы сообщали, что соцсеть Parler нашла новый хостинг.