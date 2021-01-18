"Эта штука ещё работает?": соцсеть Parler нашла новый хостинг

Отныне ресурс сотрудничает с провайдером Epik.

Социальная сеть Parler, приложение которой заблокировали Apple и Google в своих магазинах, а позже хостинг-провайдер AWS (принадлежит Amazon) и вовсе лишил ее доступа к серверам, снова ожила. Об этом в шутливой форме сообщил ее основатель — Джон Матце.

Согласно сообщениям Business Insider и WHOIS, отныне Parler сотрудничает с компанией Epik, которая и предоставила ей хостинг. После того, как на главной странице появился пост Джона Матце, стало понятно, что ресурс ожил: "Эта штука ещё работает?", — написал он.

[ + – ] Результаты поиска по базе данных WHOIS

"Сейчас пришло время напомнить всем, почему мы запустили данную платформу. Мы считаем, что конфиденциальность имеет важное значение, а свобода слова — это необходимость, особенно в социальных сетях. Мы решим любые проблемы и планируем скоро встретиться с вами снова. Мы не позволим погибнуть гражданскому дискурсу", — написал Матце в своем обращении к пользователям соцсети.

[ + – ] Первое сообщение Джона Матце после блокировки parler.com Фото: Parler/скриншот

Ранее мы сообщали, что социальная сеть Parler подал в суд на хостинг-сервис AWS, который принадлежит компании Amazon из-за того, что ее отключили от серверов AWS. Компания-ответчик прибегла к таким мерам из-за того, что пользователи координировали свои действия во время штурма Капитолия 6 января 2021 года посредством ресурса-истца. Напомним, что митинг сторонников Дональда Трампа, не признавших его поражение на президентских выборах США, перерос в массовые беспорядки, вследствие чего митингующие ворвались в здание конгресса. Во время беспорядков погибли 5 человек.