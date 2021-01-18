"Ця штука ще працює?": Соцмережа Parler знайшла новий хостинг

Відтепер ресурс співпрацює із провайдером Epik.

Соціальна мережа Parler, додаток якого заблокували Apple і Google у своїх магазинах, а пізніше хостинг-провайдер AWS (належить Amazon) і зовсім позбавив її доступу до серверів, знову ожила. Про це в жартівливій формі повідомив її засновник — Джон Матц.

Згідно з повідомленнями Business Insider і WHOIS, відтепер Parler співпрацює з компанією Epik, яка і надала їй хостинг. Після того, як на головній сторінці з'явився пост Джона Матц, стало зрозуміло, що ресурс ожив: "Ця штука ще працює?", — написав він.

[ + – ] Результати пошуку по базі даних WHOIS

"Зараз прийшов час нагадати всім, чому ми запустили цю платформу. Ми вважаємо, що конфіденційність має важливе значення, а свобода слова — це необхідність, особливо в соціальних мережах. Ми вирішимо будь-які проблеми і плануємо скоро зустрітися з вами знову. Ми не дозволимо загинути цивільному дискурсу ", — написав Матц у своєму зверненні до користувачів соцмережі.

[ + – ] Перше повідомлення Джона Матца після блокування parler.com Фото: Parler/скриншот

Раніше ми повідомляли, що соціальна мережа Parler подала до суду на хостинг-сервіс AWS, який належить компанії Amazon через те, що її відключили від серверів AWS. Компанія-відповідач вдалася до таких заходів через те, що користувачі координували свої дії під час штурму Капітолію 6 січня 2021 року за допомогою ресурсу-позивача. Нагадаємо, що мітинг прихильників Дональда Трампа, що не визнали його поразка на президентських виборах США, переріс у масові безлади, внаслідок чого мітингувальники увірвалися в будівлю конгресу. Під час заворушень загинули 5 осіб.