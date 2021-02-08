Новорічні свята на Марсі: Червона планета зустріла свій 36-й рік

За словами вчених, обертання Марса навколо Сонця займає майже вдвічі більше часу, ніж у Землі.

На Марсі почався новий рік, який триватиме 687 земних днів. Про це повідомляє EarthSky.

Як і на Землі, людство встановило на Марсі систему літочислення. Найбільш часто використовуваним календарем на Землі є григоріанський, за яким на планеті настав 2021 рік. Але марсіанський календар більш молодий. Точка відліку була визначена 11 квітня 1955 року народження, у цей день відбулося північне весняне рівнодення

За словами вчених, 7 лютого 2021 року на Марсі почався 36-й рік.

Зазначається, що Тодд Кленсі з Інституту космічних наук у США був першим, хто описав систему позначення років на Марсі в науковій статті, опублікованій у 2000 році. У статті описувалося коливання температур на Червоній планеті.

У наступні роки інші вчені почали використовувати систему літочислення Кленсі, особливо ті, хто вивчав марсіанський клімат. Кленсі і його співавтори заявили, що довільно вибрали стартовою точкою 11 квітня 1955 року. Але сильна пилова буря в другій половині першого року на Марсі (у 1956-му році на Землі) є зручним маркером.

Один рік на Марсі дорівнює 687 земним рокам. Обертання Марса навколо Сонця займає майже вдвічі більше часу, ніж у Землі.

Фото: ISS

"Це означає, що ваш вік був би набагато меншим на Марсі. Якщо ви хочете відчути себе молодше, просто розділіть свій поточний вік на 1,88 і називайте друзям вам марсіанський вік", — йдеться в повідомленні Європейського космічного агентства.

Марсіанський день — це час, за який планета робить один оборот навколо своєї осі, його також називають сол (сонячний день на Марсі, — ред.). Таке визначення було введено, тому що марсіанський день трохи довший за земний — 24 години 39 хвилин.

На Марсі, як і на Землі, є чотири сезони: зима, весна, літо й осінь. Вони визначаються положенням планети на її орбіті навколо Сонця. Марсіанський Новий рік починається з північного рівнодення (північна весна, південна осінь). Оскільки Марс рухається по своїй річній траєкторії, нахил осі планети дає північній півкулі більше сонячного світла взимку, як і на Землі.

[ + – ] За підрахунками земних хронометристів, поточний новий рік на Марсі — 36-й рік — починається 7 лютого 2021 року. Марсіанський рік триває близько 2 земних років (687 земних днів). Таким чином, наступний рік на Марсі розпочнеться 26 грудня 2022 року. Фото: Apophis

Але сезони на Марсі не рівні за тривалістю. Справа в тому, що орбіта Марса навколо Сонця більш еліптична, ніж у Землі. Наприклад, весна в північній півкулі (осінь у південній півкулі) триває довше інших сезонів — 149 солей, а осінь у північній півкулі (весна в південній півкулі) — найкоротший сезон (142 солі).

Еліптична орбіта Марса також має й інші важливі аспекти. Навесні і влітку на півдні Марса різко зростає температура, що призводить до нагрівання атмосфери і високої турбулентності. Сильні вітри піднімають дрібні частинки марсіанського ґрунту в повітря. З цієї причини друга половина марсіанського року часто характеризується сильними пиловими бурями, які іноді досягають масштабів усієї планети.

Як і на Землі, зима на Марсі холодна, а літо тепле, але загальна температура на планеті набагато нижча, середня річна температура становить мінус 60 градусів за Цельсієм

Протягом сезону на планеті спостерігаються різні погодні явища. Наприклад, щорічно навесні і влітку на півдні з'являється гігантська хмара Arsia Mons Elongated Cloud (AMEC). Хмара формується з кристалів льоду і може досягати 1800 км завдовжки. Хмару можна спостерігати протягом 80 солей, а потім вона знову зникає.