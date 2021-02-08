Новогодние праздники на Марсе: Красная планета встретила свой 36-й год

По словам ученых, обращение Марса вокруг Солнца занимает почти вдвое больше времени, чем у Земли.

На Марсе начался новый год, который продлится 687 земных дней. Об этом сообщает EarthSky.

Как и на Земле, человечество установило на Марсе систему летоисчисления. Наиболее часто используемым календарем на Земле является григорианский, по которому на планете наступил 2021 год. Но марсианский календарь более молодой. Точка отсчета была определена 11 апреля 1955 года, в этот день произошло северное весеннее равноденствие

По словам ученых, 7 февраля 2021 года на Марсе начался 36-й год.

Отмечается, что Тодд Клэнси из Института космических наук в США был первым, кто описал систему обозначения лет на Марсе в научной статье, опубликованной в 2000 году. В статье описывалось колебание температур на Красной планете.

В последующие годы остальные ученые начали использовать систему летоисчисления Клэнси, особенно те, кто изучал марсианский климат. Клэнси и его соавторы заявили, что произвольно выбрали стартовой точкой 11 апреля 1955 года. Но сильная пыльная буря во второй половине первого года на Марсе (в 1956-м году на Земле) является удобным маркером.

Один год на Марсе равен 687 земным годам. Обращение Марса вокруг Солнца занимает почти вдвое больше времени, чем у Земли.

Фото: NASA

"Это означает, что ваш возраст был бы намного меньше на Марсе. Если вы хотите почувствовать себя моложе, просто разделить свой текущий возраст на 1,88 и называйте друзьям вам марсианский возраст", – говорится в сообщении Европейского космического агентства.

Марсианский день – это время, за которое планета совершает один оборот вокруг своей оси, его также называют сол (солнечный день на Марсе, – ред.). Такое определение было введено, так как марсианский день немного длиннее земного – 24 часа 39 минут.

На Марсе, как и на Земле, есть четыре сезона: зима, весна, лето и осень. Они определяются положением планеты на ее орбите вокруг Солнца. Марсианский Новый год начинается с северного равноденствия (северная весна, южная осень). Поскольку Марс движется по своей годовой траектории, наклон оси планеты дает северному полушарию больше солнечного света зимой, как и на Земле.

[ + – ] По подсчетам земных хронометристов, текущий новый год на Марсе - 36-й год - начинается 7 февраля 2021 года. Марсианский год длится около 2 земных лет (687 земных дней). Таким образом, следующие год на Марсе начнется 26 декабря 2022 года. Фото: ESA

Но сезоны на Марсе не равны по продолжительности. Дело в том, что орбита Марса вокруг Солнца более эллиптическая, чем у Земли. Например, весна в северном полушарии (осень в южном полушарии) длится дольше остальных сезонов – 149 солей, а осень в северном полушарии (весна в южном полушарии) – самый короткий сезон (142 солей).

Эллиптическая орбита Марса также имеет и другие важные аспекты. Весной и летом на юге Марса резко вырастает температура, что приводит к нагреванию атмосферы и высокой турбулентности. Сильные ветра поднимают мелкие частицы марсианской почвы в воздух. По этой причине вторая половина марсианского года часто характеризуется сильными пыльными бурями, которая иногда достигают масштабов всей планеты.

Как и на Земле, зима на Марсе холодная, а лето теплое, но общая температура на планете намного ниже, средняя годовая температура составляет минус 60 градусов по Цельсию

В течение сезона на планете наблюдаются разные погодные явления. Например, ежегодно весной и летом на юге появляется гигантское облако Arsia Mons Elongated Cloud (AMEC). Облако формируется из кристаллов льда и может достигать 1800 км в длину. Облако можно наблюдать в течение 80 солей, а затем оно снова исчезает.