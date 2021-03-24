Учені зафіксували "зомбі гени", що збільшують активність в мозку після смерті

За словами дослідників, не всі процеси в організмі зупиняються разом із серцем.

Нове дослідження показало, що в деяких клітинах мозку різко збільшується експресія генів через кілька годин після смерті людини. Про це повідомляє New Atlas.

Експресія генів — це процес, під час якого спадкова інформація від гена перетворюється на функціональний продукт: РНК або білок. Дослідники вважають, що знайдений "зомбі гени", перш за все, повʼязані із запальними процесами.

З медичної точки зору, момент смерті настає, коли серце людини перестає битися. Багато наукових досліджень, присвячені посмертним станам, припускають, що всі процеси в організмі зупиняються разом із серцем. Проте, невелика, але кількість досліджень, яка постійно зростає, показує, що в години і дні після смерті людини в його організмі спостерігається значна активність клітин та експресія генів.

Нещодавно дослідники зафіксували, що великий обсяг генів "вмикається" після смерті організму. Здебільшого, такі дослідження були зосереджені на тканинах різних органів тварин. В останній же роботі вчені сфокусувалися на тканинах людського мозку.

Автор нового дослідження з Університету Іллінойсу та його команда керує бібліотекою тканин людського мозку, зібраних у пацієнтів-донорів із неврологічними захворюваннями.

У дослідницької групи була велика перевага, вони могли неймовірно швидко проаналізувати тканину мозку після збору зразків. Вивчаючи патерни експресії генів у свіжій мозковій тканині людини, вчені помітили дивні особливості.

"Ми вирішили провести експеримент із моделювання смерті, щоб вивчити експресію всіх людських генів у момент часу від 0 до 24 годині у великому блоці нещодавно зібраних тканин мозку", — говорить Лоеб.

Тканини, які Лоеб і його команда використовували в новому дослідженні, були отримані від пацієнтів з епілепсій, які перенесли операцію зі зменшення нападів. Це дозволило дослідникам вивчити тимчасові зміни експресії генів у тканинах мозку з моменту збору зразків.

Більшість генів в аналізованій мозковій тканині не дуже змінилися за 24-годинний період дослідження. Але невеликий обсяг "зомбі генів" збільшив свою активність у посмертні години. Ці гени були безпосередньо повʼязані з гліальними клітинами, певним типом імунних клітин у головному мозку.

Лоеб вважає, що такий вид активності імунних генів у мозку після смерті не є чимось надприродним. Зрештою, ці клітини безпосередньо реагують на травму головного мозку. Але цікаве інше, величезний обсяг активності, що відбувається в години після смерті. У дослідженні зазначається пікова експресія генів приблизно через 12 годин після смерті, також активність спостерігалася і через 24 після видалення тканини.

"Гарна новина полягає в тому, що тепер ми знаємо, які гени і типи клітин стабільні, які деградують, а яких згодом стає більше. Все це дозволяє краще зрозуміти результати посмертних досліджень мозку", — підсумували вчені.