Ученые обнаружили "зомби гены", увеличивающие активность в мозге после смерти

По словам исследователей, не все процессы в организме останавливаются вместе с сердцем.

Новое исследование показало, что в некоторых клетках мозга резко увеличивается экспрессия генов через несколько часов после смерти человека. Об этом сообщает New Atlas.

Экспрессия генов – это процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в функциональный продукт: РНК или белок. Исследователи считают, что найденный "зомби гены" в первую очередь связаны с воспалительными процессами.

С медицинской точки зрения, момент смерти наступает, когда сердце человека перестает биться. Многие научные исследования, посвященные посмертным состояниям, предполагают, что все процессы в организме останавливаются вместе с сердцем. Тем не менее, небольшое, но постоянно растущее количество исследований показывает, что в часы и дни после смерти человека в его организме наблюдается значительная активность клеток и экспрессия генов.

Недавно исследователи обнаружили, что большой объем генов "включается" после смерти организма. В основном, такие исследования были сосредоточены на тканях различных органов животных. В последней же работе ученые сфокусировались на тканях человеческого мозга.

Автор нового исследования из Университета Иллинойса и его команда управляет библиотекой тканей человеческого мозга, собранных у пациентов-доноров с неврологическими заболеваниями.

У исследовательской группы было большое преимущество, они могли невероятно быстро проанализировать ткань мозга после сбора образцов. Изучая паттерны экспрессии генов в свежей мозговой ткани человека, ученые заметили странные особенности.

"Мы решили провести эксперимент по моделированию смерти, чтобы изучить экспрессию всех человеческих генов в момент времени от 0 до 24 часов в большом блоке недавно собранных тканей мозга", – говорит Лоеб.

Ткани, которые Лоеб и его команда использовали в новом исследовании, были получены от пациентов с эпилепсий, перенесших операцию по уменьшению приступов. Это позволило исследователям изучить временные изменения экспрессии генов в тканях мозга с момента сбора образцов.

Большинство генов в анализируемой мозговой ткани не слишком изменились за 24-часовой период исследования. Но небольшой объем "зомби генов" увеличил свою активность в посмертные часы. Эти гены были напрямую связаны с глиальными клетками, определенным типом иммунных клеток в головном мозге.

Лоеб считает, что такой вид активности иммунных генов в мозге после смерти не является чем-то сверхъестественным. В конце концов, эти клетки напрямую реагируют на травму головного мозга. Но примечательно другое, огромный объем активности, происходящий в часы после смерти. В исследовании отмечается пиковая экспрессия генов примерно через 12 часов после смерти, также активность наблюдалась и через 24 после удаления ткани.

"Хорошая новость заключается в том, что теперь мы знаем, какие гены и типы клеток стабильны, какие деградируют, а каких со временем становится больше. Все это позволяет лучше понять результаты посмертных исследований мозга", – подытожили ученые.