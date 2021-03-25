Вакцина від раку мозку успішно пройшла першу фазу випробувань на людях

Препарат зміг уповільнити прогресування пухлини, яку неможливо видалити операційним шляхом.

Завершився перший етап випробувань на людях вакцини, що допомагає імунній системі пацієнтів боротися з пухлиною мозку. Про це повідомляє New Atlas.

Випробування показали, що експериментальна вакцина безпечна і стимулює значну імунну відповідь, що уповільнює прогресування пухлини. Зараз планується масштабніше випробування Фази II.

Дифузна гліома — це особливо складний для лікування вид раку головного мозку. Вони можуть поширюватися по мозку, що ускладнює їх усунення за допомогою традиційної хірургії. Але ці пухлини часто мають спільну рису — більше 70% гліом низького ступеня злоякісності містять одну єдину генну мутацію, яка впливає на фермент під назвою ізоцитратдегідрогеназа 1 (IDH1).

Така мутація IDH1 унікальна для гліом і призводить до створення нових білків, які називаються неоепітопами. Майкл Платтен з Німецького центру дослідження раку протягом багатьох років працював над створенням вакцини, яка допомогла б імунній системі пацієнтів націлюватися на ці мутував IDH1 клітини.

У 2015 року, після декількох років розробок і випробувань на тваринах, дослідники нарешті почали випробування на людях нової вакцини. Першим кроком було вивчити, наскільки безпечна вакцина для людей, і з'ясувати, яку імунна відповідь вона викликає.

Було набрано близько 33 пацієнтів з недавно діагностованою гліомою IDH1. Результати цього випробування показують, що експериментальна вакцина безпечна і не викликає серйозних побічних ефектів.

Вивчаючи імунні реакції, дослідники виявили, що у 93% пацієнтів був ефективні відповідь на вакцину. У цих людей були виявлені імунні Т-клітини, націлені на мутацію IDH1.

Пацієнти з великою кількістю Т-клітин в крові також мали псевдопрогрессію пухлини — процес, при якому пухлина збільшується у розмірах через потрапляння імунних клітин, що викликають набряк. За три роки спостережень виживання когорти склала 84%. За цей же період часу зростання пухлини не спостерігалося у 82% пацієнтів, які мали сильну імунну відповідь на вакцину.

Платтен підкреслює, що майбутні висновки про ефективність вакцини можуть зробити лише у процесі великих випробувань і з контрольною групою.