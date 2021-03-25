Вакцина от рака мозга успешно прошла первую фазу испытаний на людях

Препарат смог замедлить прогрессирование опухоли, которую невозможно удалить операбельным путем.

Завершился первый этап испытаний на людях вакцины, помогающей иммунной системе пациентов бороться с опухолью мозга. Об этом сообщает New Atlas.

Испытания показали, что экспериментальная вакцина безопасна и стимулирует значительные иммунный ответ, замедляющий прогрессирование опухоли. В настоящее время планируется более крупное испытание Фазы II.

Диффузная глиома – это особенно сложный для лечения вид рака головного мозга. Они могут распространяться по мозгу, что затрудняет их устранения с помощью традиционной хирургии. Но эти опухоли часто имеют общую черту – более 70% глиом низкой степени злокачественности содержат одну единственную генную мутацию, влияющую на фермент под названием изоцитратдегидрогеназа 1 (IDH1).

Такая мутация IDH1 уникальна для глиом и приводит к созданию новых белков, называемых неоэпитопами. Майкл Платтен из Немецкого центра исследования рака в течение многих лет работал над созданием вакцины, которая помогла бы иммунной системе пациентов нацеливаться на эти мутировавшие IDH1 клетки.

В 2015 года, после нескольких лет разработок и испытаний на животных, исследователи наконец начали испытания на людях новой вакцины. Первым шагом было изучить, насколько безопасна вакцина для людей, и выяснить, какой иммунный ответ она вызывает.

Было набрано около 33 пациентов с недавно диагностированной глиомой IDH1. Результаты этого испытания показывают, что экспериментальная вакцина безопасна и не вызывает серьезных побочных эффектов.

Изучая иммунные реакции, исследователи обнаружили, что у 93% пациентов был эффективные ответ на вакцину. У этих людей были обнаружены иммунные Т-клетки, нацеленные на мутацию IDH1.

Пациенты с большим количеством Т-клеток в кровотоке также имели псевдопрогрессию опухоли – процесс, при котором опухоль увеличивается в размерах из-за попадания иммунных клеток, вызывающих отек. За три года наблюдений выживаемость когорты составила 84%. За этот же период времени рост опухоли не наблюдался у 82% пациентов, которые имели сильный иммунный ответ на вакцину.

Платтен подчеркивается, что дальнейшие выводы об эффективности вакцины могут быть сделаны лишь в ходе крупных испытаний и с контрольной группой.