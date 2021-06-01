До 10 пасажирів: гібридне аеротаксі VoltAero Cassio хочуть запустити у 2023 році (фото, відео)

Розробники розраховують через кілька років здійснювати далекі перельоти за цінами близько 70% від нинішніх звичайних літаків.

Компанії VoltAero і Kinect оголосили про електричні близькомагістральні та гібридно-електричні далекі перельоти з використанням перспективного літака VoltAero Cassio.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Про це пише тематичне видання NewAtlas.

Розробники поки офіційно не представили остаточний варіант Cassio, але VoltAero проводить безліч тестових польотів, під час яких перевіряється гібридно-електрична силова установка.

Трансмісія Cassio, який скоро буде здійснювати близькі й далекі перельоти, включає в себе кілька електродвигунів і двигун внутрішнього згоряння, що працюють таким чином, що потужність може подаватися безпосередньо на гвинт у повністю електричному, повному згорянні або гібридному режимах.

За словами журналістів, потужність подається силових установок безпосередньо на карданний вал тільки тоді, коли потрібна повна комбінована потужність або якщо спостерігаються проблеми з електрикою; більшу частину часу двигуни внутрішнього згоряння функціонують як розширювачі діапазону, заряджаючи батареї при найбільш ефективних оборотах.

[ + – ] Аеротаксі VoltAero Cassio Фото: voltaero.aero

Літак VoltAero Cassio нібито зможе безпечно приземлятися з відключеною будь-якою системою і йому не потрібна велика злітно-посадкова смуга, адже апарат злітає на повній електричній потужності з відстані менше 550 метрів.

Зараз компанія VoltAero розробляє кілька версій літаків, які будуть розраховані на 6, 8 або 10 пасажирів (450, 650 і 800 кінських сил відповідно). При швидкості 325 км/год апарат буде пропонувати клієнтам електричний запас ходу близько 200 км, м'який гібридний діапазон ходу — від 200 до 600 км, і важкий гібридний діапазон для далеких польотів — до 1200 км.

Гендиректор Kinect Джонатан Еванс запевнив, що польоти на такому аеротаксі будуть дешевшими, ніж на існуючих літаках — "70 центів за долар". KinectAir вже займається розробкою програми по типу Uber. Випробування повнорозмірного прототипу аеротаксі хочуть провести у 2022 році, а польоти VoltAero, за словами розробників, зможе здійснювати з 2023 року.

[ + – ] Аеротаксі VoltAero Cassio

Раніше Фокус розповідав, що Kelekona розробила 40-місне аеротаксі нового класу. За задумом творців, апарат зможе розвивати швидкість до 531 км/год і без зусиль долатиме відстань від Сан-Франциско до Лос-Анджелеса.

Також Фокус повідомляв, що в Китаї запустять аеротаксі міжміського сполучення. Як зазначили розробники, апарат зможе перевезти двох пасажирів на відстань до 300 кілометрів.