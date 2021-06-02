Самоочищається і саморуйнується. Учені придумали пластик з вбудованими ферментами

Вбудовані в пластик активні ферменти можуть дати йому здатність розщеплювати білки на поверхні або розкладатися.

Учені з німецького Інституту Фраунгофера останні кілька років працювали над футуристичними формами пластику. Учені розробили спосіб вбудовувати в пластик активні ферменти, які можуть дати йому різні можливості, такі як здатність розщеплювати білки на поверхні або розкладатися, щоб уникнути забруднення навколишнього середовища, повідомляє New Atlas

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Пластмаси під час виробництва піддаються впливу високих температур, які ферменти не витримують, тому вони втрачають своїх специфічних функцій. Але вчені з Інституту Фраунгофера, схоже, знайшли спосіб вирішити цю проблему.

"Секрет полягає в додаванні ферментів у гарячий розплавлений пластик за допомогою неорганічних носіїв, які захищають ферменти від надмірних впливів і екстремальних температур", — говорить доктор Рубен Розенкранц з Інституту Фраунгофера.

"Ми використовуємо, наприклад, неорганічні частинки, які дуже пористі", — говорить він. "Ферменти скріплюються з цими носіями, вбудовуючись у пори. Хоча це обмежує рухливість ферментів, вони залишаються активними і здатні витримувати набагато вищі температури".

Учені працювали з протеазами в ролі ферментів для свого так званого біфункціонального пластику, який був перетворений на гранули і плівки. Ці ферменти здатні розщеплювати інші білки і, отже, виходить пластик, що самоочищається.

Ще одна мета, яку переслідують учені — це створити пластик, здатний швидко розкладатися, адже зараз на руйнування пластика в навколишньому середовищі йдуть століття.

Учені говорять, що тепер можна створити більш екологічні види пластику.

"Ми розробили процес, який підходить як для біопластику, так і для звичайних пластиків на нафтовій основі, таких як поліетилен", — говорить член дослідницької групи Томас Бюссе. "Наші дослідження також показують, що, будучи вбудованими в пластик, стабілізовані ферменти здатні витримувати більш високі теплові навантаження, ніж раніше".

Нагадуємо, що недавнє дослідження показало, що 20 компаній виробляють 55% світових пластикових відходів.