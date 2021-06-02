Самоочищається і саморуйнується. Учені придумали пластик з вбудованими ферментами
Вбудовані в пластик активні ферменти можуть дати йому здатність розщеплювати білки на поверхні або розкладатися.
Учені з німецького Інституту Фраунгофера останні кілька років працювали над футуристичними формами пластику. Учені розробили спосіб вбудовувати в пластик активні ферменти, які можуть дати йому різні можливості, такі як здатність розщеплювати білки на поверхні або розкладатися, щоб уникнути забруднення навколишнього середовища, повідомляє New Atlas
Пластмаси під час виробництва піддаються впливу високих температур, які ферменти не витримують, тому вони втрачають своїх специфічних функцій. Але вчені з Інституту Фраунгофера, схоже, знайшли спосіб вирішити цю проблему.
"Секрет полягає в додаванні ферментів у гарячий розплавлений пластик за допомогою неорганічних носіїв, які захищають ферменти від надмірних впливів і екстремальних температур", — говорить доктор Рубен Розенкранц з Інституту Фраунгофера.
"Ми використовуємо, наприклад, неорганічні частинки, які дуже пористі", — говорить він. "Ферменти скріплюються з цими носіями, вбудовуючись у пори. Хоча це обмежує рухливість ферментів, вони залишаються активними і здатні витримувати набагато вищі температури".
Учені працювали з протеазами в ролі ферментів для свого так званого біфункціонального пластику, який був перетворений на гранули і плівки. Ці ферменти здатні розщеплювати інші білки і, отже, виходить пластик, що самоочищається.
Ще одна мета, яку переслідують учені — це створити пластик, здатний швидко розкладатися, адже зараз на руйнування пластика в навколишньому середовищі йдуть століття.
Учені говорять, що тепер можна створити більш екологічні види пластику.
"Ми розробили процес, який підходить як для біопластику, так і для звичайних пластиків на нафтовій основі, таких як поліетилен", — говорить член дослідницької групи Томас Бюссе. "Наші дослідження також показують, що, будучи вбудованими в пластик, стабілізовані ферменти здатні витримувати більш високі теплові навантаження, ніж раніше".
Нагадуємо, що недавнє дослідження показало, що 20 компаній виробляють 55% світових пластикових відходів.