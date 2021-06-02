Самоочищается и саморазрушается. Ученые придумали пластик со встроенными ферментами

Встроенные в пластик активные ферменты могут дать ему способность расщеплять белки на поверхности или разлагаться.

Ученые из немецкого Института Фраунгофера последние несколько лет работали над футуристическими формами пластика. Ученые разработали способ встраивать в пластик активные ферменты, которые могут дать ему различные возможности, такие как способность расщеплять белки на поверхности или разлагаться, чтобы избежать загрязнения окружающей среды, сообщает New Atlas

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Пластмассы во время производства подвергаются воздействию высоких температур, которые ферменты не выдерживают, поэтому они теряют свои специфические функции. Но ученые из Института Фраунгофера, похоже, нашли способ решить эту проблему.

"Секрет заключается в добавлении ферментов в горячий расплавленный пластик с помощью неорганических носителей, которые защищают ферменты от чрезмерных воздействий и экстремальных температур", — говорит доктор Рубен Розенкранц из Института Фраунгофера.

"Мы используем, например, неорганические частицы, которые очень пористые", — говорит он. "Ферменты скрепляются с этими носителями, встраиваясь в поры. Хотя это ограничивает подвижность ферментов, они остаются активными и способны выдерживать гораздо более высокие температуры".

Ученые работали с протеазами в качестве ферментов для своего так называемого бифункционального пластика, который был преобразован в гранулы и пленки. Эти ферменты способны расщеплять другие белки и, следовательно, получается пластик с самоочищающимися свойствами.

Еще одна цель, которую преследуют ученые — это создать пластик, способный быстро разлагаться, ведь сейчас на разрушение пластика в окружающей среде уходят столетия.

Ученые говорят, что теперь можно создать более экологичные виды пластика.

"Мы разработали процесс, который подходит как для биопластиков, так и для обычных пластиков на нефтяной основе, таких как полиэтилен", — говорит член исследовательской группы Томас Бюсс. "Наши исследования также показывают, что, будучи встроенными в пластик, стабилизированные ферменты способны выдерживать более высокие тепловые нагрузки, чем раньше".

Напоминаем, что недавнее исследование показало, что двадцать компаний производят 55% мировых пластиковых отходов.