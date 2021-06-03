Через пандемію COVID-19, можливо, повністю зникли два типи вірусу грипу, — учені

Під час пандемії було так мало випадків передачі грипу, що деякі типи його вірусів могли просто зникнути.

Під час пандемії COVID-19 кількість випадків грипу впала до історичного мінімуму — явище, яке експерти пов'язують з носінням масок та іншими запобіжними засобами для боротьби з новим коронавірусом, повідомляє Livescience

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Два типи вірусів грипу не виявлялися ні в кого протягом року, а це означає, що не було зареєстровано випадків зараження цими вірусами ніде у світі.

Щоб пояснити, які віруси грипу, можливо, вимерли, потрібно знати, як класифікуються віруси грипу. Сезонний грип викликають два сімейства вірусів грипу: грип A і грип B. Віруси грипу A діляться на "підтипи". Наразі H1N1 і H3N2 циркулюють серед людей, і кожен з цих підтипів підрозділяється на "клади". Віруси грипу B не мають підтипів або клад, але діляться на два види, відомі як B/Yamagata і B/Victoria.

Одна клада H3N2, відома як 3c3.A, що не була виявлена з березня 2020 року. Те ж стосується і виду B/Yamagata.

"Я думаю, що є непогані шанси на те, що він зник. Але світ — це велике місце", — каже біолог Тревор Бедфорд з Центру дослідження раку Фреда Хатчінсона в Сіетлі, маючи на увазі кладу H3N2.

"Те, що його ніхто не бачив, не означає, що він повністю зник, правильно? Але він міг зникнути", — говорить про вид B/Yamagata вірусолог Флоріан Краммер з Медичної школи Ікана на горі Синай в Нью-Йорку.

"Віруси H3N2 є особливою різноманітною групою, і до пандемії COVID-19 їх клади, здавалося, з кожним роком ставали більш генетично різноманітними. Тому скорочення різноманітності цього підтипу було б великою удачею", — говорить Річард Вебб, директор Центру співпраці Всесвітньої організації охорони здоров'я з вивчення екології грипу у тварин і птахів, що базується в дитячій лікарні Св. Джуда в Мемфісі.

Вебб попередив, що ці типи вірусів можуть усе ще існувати, навіть якщо про них не повідомлялося. Але різке зниження захворюваності на грип у цьому році, ймовірно, принесе деякі зміни в грип.

"Без сумніву, це безумовно щось змінить з точки зору різноманітності чинних вірусів грипу", — говорить Вебб. «Як саме він зміниться і як довго буде залишатися зміненим — це головне питання. Але ми ніколи не бачили такого раніше".