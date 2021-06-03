Из-за пандемии COVID-19 возможно полностью исчезли два типа вируса гриппа, - ученые

Во время пандемии было так мало случаев передачи гриппа, что некоторые типы его вирусов могли просто исчезнуть.

Во время пандемии COVID-19 количество случаев гриппа упало до исторического минимума — явление, которое эксперты связывают с ношением масок и другими мерами предосторожности для борьбы с новым коронавирусом, сообщает Livescience

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Два типа вирусов гриппа не обнаруживались ни у кого в течение года, а это означает, что не было зарегистрировано случаев заражения этими вирусами нигде в мире.

Чтобы объяснить, какие вирусы гриппа, возможно, вымерли, нужно, как классифицируются вирусы гриппа. Сезонный грипп вызывают два семейства вирусов гриппа: грипп A и грипп B. Вирусы гриппа A делятся на "подтипы". В настоящее время H1N1 и H3N2 циркулируют среди людей, и каждый из этих подтипов подразделяется на "клады". Вирусы гриппа B не имеют подтипов или клад, но делятся на два вида, известные как B/Yamagata и B/Victoria.

Одна клада H3N2, известная как 3c3.A, не была обнаружена с марта 2020 года. То же касается и вида B / Yamagata.

"Я думаю, что есть неплохие шансы на то, что он исчез. Но мир — это большое место", — говорит биолог Тревор Бедфорд из Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле, имея в виду кладу H3N2.

"То, что его никто не видел, не означает, что он полностью исчез, верно? Но он мог исчезнуть", — говорит виде B / Yamagata вирусолог Флориан Краммер из Медицинской школы Икана на горе Синай в Нью-Йорке.

"Вирусы H3N2 представляют собой особенно разнообразную группу, и до пандемии COVID-19 их клады, казалось, с каждым годом становились более генетически разнообразными. Так что сокращение разнообразия этого подтипа было бы большой удачей", — говорит Ричард Уэбби, директор Центра сотрудничества Всемирной организации здравоохранения по изучению экологии гриппа у животных и птиц, базирующегося в детской больнице Св. Джуда в Мемфисе.

Уэбби предупредил, что эти типы вирусов могут все еще существовать, даже если о них не сообщалось. Но резкое снижение заболеваемости гриппом в этом году, вероятно, принесет некоторые изменения в грипп.

"Без сомнения, это определенно что-то изменит с точки зрения разнообразия существующих вирусов гриппа", — говорит Уэбби. «Как именно он изменится, и как долго будет оставаться измененным — это главный вопрос. Но мы никогда не видели такого раньше".