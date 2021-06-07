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Вчені розробили дешевий метод вилучення літію для акумуляторів — прямо з морської води

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акумулятор, літій, батарея

Видобуток 1 кг літію обійдеться всього в 5 доларів.

Дослідники з Науково-технологічного університету імені короля Абдалли (Саудівська Аравія) розробили метод вилучення літію високої чистоти з морської води.

Про це повідомляє видання Energy&Environmental Science.

Попередні спроби виділити літій з суміші, яку метал виробляє разом з натрієм, магнієм і калієм в морській воді, були безрезультатними. Хоча морська вода містить у 5000 разів більше літію, ніж земна кора, його концентрація надзвичайно низька — близько 0,2 частини на мільйон.

Щоб вирішити цю проблему, команда вчених випробувала метод, який раніше ніколи не застосовувався для вилучення іонів літію. Вони використовували електрохімічну комірку, що містить керамічну мембрану з оксиду літію, лантану, титану (LLTO).

У своїй науковій статті, опублікованій в журналі Energy&Environmental Science, дослідники пояснюють, що кристалічна структура мембрани містить досить широкі отвори, щоб пропускати іони літію, блокуючи при цьому більші іони інших металів.

літій, акумулятор
Схема, що описує метод вилучення літію з морської води

Осередок складається з трьох відсіків. Морська вода надходить в центральну завантажувальну камеру, де позитивні іони літію проходять через мембрану LLTO в бічній відсік, що містить буферний розчин і мідний катод, покритий платиною і рутенієм. У той же час негативні іони залишають завантажувальну камеру через стандартну аніонообмінну мембрану, переходячи в третю камеру, яка містить розчин хлориду натрію і платино-рутенієвого аноду.

Дослідники вже випробували роботу системи на практиці, використовуючи воду Червоного моря. При напрузі 3,25 В елемент виробляє газоподібний водень на катоді і газоподібний хлор на аноді. Це стимулювало транспортування літію через мембрану LLTO, де він накопичувався в бічній камері. Збагачена літієм вода згодом використовувалася як сировина для видобутку літію. Вона проходила ще через чотири цикли обробки, і у підсумку вченим вдалося досягти концентрації літію більше 9000 частин на мільйон.

Щоб зробити кінцевий продукт досить чистим і відповідним вимогам компаній, що виробляють акумулятори, вчені скорегували pH розчину, щоб отримати твердий фосфат літію, який містить прості сліди іонів інших металів.

На думку дослідників, видобуток 1 кг літію з морської води обійдеться в 5 доларів (це витрати на електроенергію). Вартість водню і хлору, що виділяються при електролізі, у підсумку компенсує вартість електроенергії, а решту морської води можна буде опріснювати.

Раніше ми повідомляли про те, що вчені з Південної Кореї знають, як збільшити ємність акумуляторів у 10 разів. Секретним компонентом літій-металевих батарей стане ультратонкий літій.