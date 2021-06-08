Зв'язок 6G не за горами: розробкою займуться Японія та Фінляндія

Інженери створять нові стандарти зв'язку — в пику китайським.

Інженери з Японії та Фінляндії заявили про старт спільних робіт над створенням технології стільникового зв'язку наступного, шостого, покоління. Вони планують ввести нові стандарти для сучасної смарт-техніки.

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Про це повідомляє видання nikkei.com.

У дослідженнях візьмуть участь експерти з японської групи Beyond 5G Promotion Consortium і фінської групи Finnish group 6G Flagship. Також буде залучена й компанія Nokia. Обидві сторони планують урочисто заявити про початок співпраці під час заходу Global Digital Summit 2021, організаторами якого стали журнал Nikkei та Міністерство внутрішніх справ і комунікацій Японії.

Журналісти зазначають, що співпраця стала можливою завдяки угоді між Японією і США в галузі технологій стільникового зв'язку, яка була укладена навесні 2021 року й оцінюється в 4,5 млрд доларів США. З тих пір було ухвалене рішення розширити рамки співробітництва та залучити європейських інженерів. Експерти ринку вважають, що створені стандарти зв'язку послужать свого роду конкурентною пропозицією для компаній-розробників електроніки, тому що сьогодні основним трендсетером у цьому напрямку виступає Китай, і вся техніка робиться під його стандарти.

У Beyond 5G Promotion Consortium повідомили, що 6G буде доступна для комерційної експлуатації не раніше 2030 року. Першими мережею скористаються такі організації, як Токійський університет, телекомунікаційні компанії на кшталт Nippon Telegraph & Telephone, NTT Docomo, KDDI, SoftBank Corp. і Rakuten Mobile, фінський Університет Оулу, американські корпорації Cisco й Intel.

Японська сторона сподівається отримати мінімум 10% від усіх патентів, що стосуються 6G-технологій, і 30% від усіх патентів обладнання та програмне забезпечення для 6G.

Раніше ми повідомляли про те, що Nokia планує презентувати смартфон із п'ятьма камерами і дисплеєм 120 Гц. Пристрій позиціонується як наступник Nokia 8.3 5G і, ймовірно, продаватиметься в середньому ціновому сегменті.