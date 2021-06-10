Найтихіший у світі: в США представили літак з 36 маленькими роторами (фото)

Новинка, незважаючи на свій особливий вид, має свої переваги, серед яких — надтиха робота.

eVTOL Lilium здивував нестандартною конструкцією, а все тому, що підйомну тягу йому створюють 36 маленьких пропелерів.

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Про це повідомляє New Atlas.

Такий дизайн має деякі особливості: по-перше, при зависанні в повітрі він споживає вдвічі більше енергії, ніж літаки з поворотними роторами, а по-друге, вони створюють дещо меншу тягу, ніж стандартні великі двигуни.

[ + – ] Зліва результати "звичайного роторного мотора", а праворуч — Lilium Фото: New Atlas

Але розробники стверджують, що у їх моделі є свої особливості: завдяки такій кількості двигунів, аеротаксі може підніматися вертикально більшу частину часу. Гучність моторів Lilium — 10 дБ, а в крейсерському польоті його взагалі практично нечутно.

Сам апарат призначений для перевезення 16-ти пасажирів. Його швидкість зі старту досягає 300 км/год, але при цьому максимальна дистанція, яку він може подолати на одному заряді, — 200 км. При цьому, за словами розробників, за ті гроші, які витрачаються на залізницю, можна закупити дюжину Lilium.

[ + – ] порівняння габаритів Фото: New Atlas

Завдяки особливій конструкції, eVTOL також досить компактний і місткий для своїх габаритів. При цьому конструкція дозволяє робити різні варіанти крилатого таксі.

[ + – ] eVTOL особливої конструкції Фото: New Atlas

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