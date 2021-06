Недалеко від центру Чумацького Шляху вчені виявили таємничий миготливий об'єкт

Ним виявилася зірка VVV-WIT-08, яскравість якої то плавно знижується, то знову наростає. Експерти вважають, що вони мають справу з подвійною зоряною системою нового типу.

Приблизно в 25 000 світлових роках від Землі астрономи виявили дивну гігантську зірку, яскравість якої майже зникла на кілька місяців, а потім знову з'явилася, пише Science Alert.

Астрономи вважають, що зірка, названа VVV-WIT-08, може належати до нового класу подвійних зоряних систем, де миготливий гігант, який в сотні разів більша за Сонце, кожні кілька десятиліть затьмарюється невидимим орбітальним супутником.

Випадок з VVV-WIT-08 досить незвичайний. Хоча інші зірки демонстрували подібні "провали" в світлі, але вони не були такими сильними.

Винуватцем, на думку астрономів, може бути інша зірка або планета, оточена товстим непрозорим диском пилу на довгій орбіті навколо VVV-WIT-08, яка повністю закриває миготливого гіганта, коли він проходить перед нашим поглядом.

"Ми спостерігали темний, великий і витягнутий об'єкт, що проходить між нами і далекої зіркою, і можемо тільки припускати його походження", — відзначає астроном Сергій Копосов з Единбурзького університету в Шотландії.

Спочатку дослідники припустили, що перед гігантською зіркою проходить якийсь невідомий темний об'єкт. Однак моделювання показало, що для реалізації цього сценарію має бути неймовірно велика кількість збігів.

Ще одна схожа зоряна система відома давно — гігантська зірка Епсилон Візничого, яка частково затьмарюється величезним диском пилу кожні 27 років протягом 730 днів, але яскравість її знижується при цьому тільки наполовину. Іншим прикладом є подвійна зоряна система TYC 2505-672-1, що володіє рекордно довгим періодом затемнення тривалістю 69 років.

Проект VISTA Variables in the Via Lactea виявив кілька інших кандидатів, які демонстрували таку ж поведінку. Так як про ці зірки мало що відомо, їх ще належить детально вивчити і описати.

Однак, що експертам відомо напевно, так це те, що така особливість зірки точно не помилка. Затемнення також спостерігалося в експерименті по оптичному гравітаційного лінзуванні з використанням Варшавського телескопа в Чилі, що означає, що це не був збій. Дані показують, що подія затемнення тривала приблизно 200 днів, з майже симетричною кривою світла, пригнічуючи світло зірки на 97%.