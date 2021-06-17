Учені попереджають: в Арктиці скоро настане глобальне потепління

Після недавньої експедиції по Арктиці, експерти зробили висновок, що Північний Льодовитий океан гине і що арктичний лід у літній період часу зникне всього за кілька десятиліть.

Переломний момент для незворотного глобального потепління, можливо, уже настав, зазначив дослідник Маркус Рекс, який очолював найбільшу в історії експедицію в Арктику за участю 300 учених з 20 країн, пише Science Alert.

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Командна повернулася до Німеччини в жовтні, після 389 днів дрейфу по Арктиці, принісши додому нищівний доказ того, що Північний Льодовитий океан гине і попередження про те, що лід у літній період часу зникне всього за кілька десятиліть. Експедиція вартістю 140 мільйонів євро також привезла 150 терабайт даних і понад 1000 зразків льоду.

"Ми виявили, що арктичний морський лід відступав швидше навесні 2020 року, ніж з початку фіксування записів, і що його поширення влітку було лише вдвічі менше, ніж кілька десятиліть тому. Товщина льоду, у свою чергу, виявилася так само вдвічі меншою, а температура вимірювалася на 10 градусів вищою, ніж під час експедиції "Фрам", розпочатої дослідниками і вченими Фрітьйофом Нансеном і Яльмаром Йохансеном у 1890-х роках", — розповів Рекс.

Через меншу площу морського льоду океан міг поглинати більше тепла влітку, це означає, що формування крижаного покриву восени відбувалося повільніше, ніж зазвичай.

"Подальші дослідження й аналіз результатів дозволить нам визначити, чи зможемо ми як і раніше зберігати цілорічний арктичний морський лід за допомогою жорсткого захисту клімату або ж ми вже пройшли цей важливий переломний момент у кліматичній системі", — додав Рекс, закликаючи до швидких дій, щоб зупинити потепління.

Світові лідери домовилися, відповідно до Паризької угоди у 2015 році, утримувати зростання глобальної середньої температури набагато нижче 2 ° C і докласти зусиль для обмеження зростання температури величиною 1,5 ° C.

"Важко усвідомлювати, що ми, можливо, останнє покоління, яке може застати Арктику, у якій влітку все ще є морський крижаний покрив. Цей покрив, який є життєво важливим простором для білих ведмедів, поступово скорочується", — підсумувала вчена Стефані Арндт, котра вивчає фізичні властивості морського льоду.

Дані, зібрані в ході експедиції, включають інформацію про атмосферу, океан, морський лід і екосистеми. Очікується, що в період з 2021 по 2023 рік опубліковано кілька сотень наукових публікацій, що аналізують отримані результати.

Серед зібраних даних були також проби води з-під льоду для вивчення рослинного планктону та бактерій і кращого розуміння того, як морська екосистема функціонує в екстремальних умовах. Протягом року майже безперервно вимірювалося понад 100 параметрів.

Учені сподіваються, що така велика кількість інформації посприяє розробці моделей, які допоможуть передбачити, як будуть виглядати спека, проливні дощі або шторми через 20, 50 або 100 років.