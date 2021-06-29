Учені знайшли незвичайні паразитичні гриби у викопній мурашці, якій 50 мільйонів років (фото)

Це найстаріший з коли-небудь виявлених мурах, інфікованих грибковими паразитами.

Учені ідентифікували новий вид вимерлого паразитичного гриба, що росте на прямій кишці мурашки, якій 50 мільйонів років, що прекрасно збереглася в бурштині, повідомляє Livescience.

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Крім опуклого гриба, що стирчить з прямої кишки мурашки, сліди незвичайного грибка можна побачити по всьому тілу його господаря. Швидше за все, мураха померла внаслідок грибкової інфекції і незабаром після цього була зафіксована в деревній смолі, яка перетворилася на бурштин. Це найстаріший з коли-небудь виявлених у мурах грибкових паразитів.

Учені назвали новий вид грибів Allocordyceps baltica. Allocordyceps перекладається з грецької як "новий рід", а baltica належить до балтійського регіону, де був виявлений бурштин.

"Подібні відкриття вкрай рідкісні", — говорить Джордж Пойнар-молодший, ентомолог з Університету штату Орегон. "Бурштинова смола містить хімічні речовини, які фіксують клітини і тканини, а також знищують мікроби, які зазвичай розкладають зразки".

За словами Пойнара, паразитичні гриби важко знайти і вивчити через їхній короткий життєвий цикл. "Але у всіх нас є грибкові утворення на тілі", — додав він.

"Комахи є відмінними господарями для цих паразитів, тому що вони легко доступні і є багатим джерелом поживних речовин", — говорить Пойнар.

[ + – ] Вид збоку на мурашку, інфіковану A. baltica, застиглу в бурштині Фото: кора Земли

Мурахи-деревоточці з роду Camponotus, як і той, що був у бурштині, є господарями сучасних паразитичних грибів роду Ophiocordyceps, які належать до того ж загону, що й A. baltica. "Я був дуже схвильований, коли зрозумів, що ці гриби існували так давно", — говорить Пойнар.

Хоча A. baltica, ймовірно, вимерли, їхніми продовжувачами роду можуть бути сучасні гриби Ophiocordyceps, каже Пойнар, хоча це ще не підтверджено генетично.

Основна відмінність між A. baltica й Ophiocordyceps полягає в тому, в якому місці гриб виникає у мурашки. Гриб, або аскомата, діє як репродуктивний орган паразитичного грибка, вивільняючи спори в навколишнє середовище. Грибок Ophiocordyceps вирощує свої аскомати на шиї і голові мурах-господарів. Гриби контролюють мозок мурах-господарів і змушують мурах кусати рослини, де інші мурахи-деревоточці відкладають свої яйця. Це дозволяє грибам вивільняти свої спори в місцях із високою концентрацією потенційних нових господарів.

[ + – ] A. baltica можна побачити на черевній порожнині та шиї мурашки, де вони ростуть із прямої кишки Фото: Seneca-Guns

Незрозуміло, чому A. baltica виростив свою аскомату через пряму кишку мурашки, хоча Пойнар підозрює, що це могло дозволити грибку підтримувати життя свого господаря протягом більш тривалого періоду часу, тобто в нього було більше часу для поширення спор.

"Пряма кишка вже відкрита, а так грибку доведеться проникнути через головну капсулу, щоб вийти через голову", — говорить Пойнар. "Це дозволило б мурашці прожити ще кілька днів, оскільки, щойно грибок потрапляє в голову мурашки, мураха вмирає".

Хоча репродуктивна аскомата виходить через пряму кишку викопної мурашки, є свідчення того, що грибок розповсюдився по всьому його тілу. Строми, тверді пластинки вегетативної частини грибка, відомі як міцелій, знайдені на черевці та шиї мурашки. Дослідники також знайшли мішечки, в яких спори могли б утворитися в черевній порожнині та шиї.

"У міру того, як гіфи, розгалужені нитки міцелію поширюються по тілу, це схоже на рак, — каже Пойнар, — але тканини покриваються грибком, а не раковими клітинами".