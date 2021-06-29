Учені знайшли незвичайні паразитичні гриби у викопній мурашці, якій 50 мільйонів років (фото)
Це найстаріший з коли-небудь виявлених мурах, інфікованих грибковими паразитами.
Учені ідентифікували новий вид вимерлого паразитичного гриба, що росте на прямій кишці мурашки, якій 50 мільйонів років, що прекрасно збереглася в бурштині, повідомляє Livescience.
Крім опуклого гриба, що стирчить з прямої кишки мурашки, сліди незвичайного грибка можна побачити по всьому тілу його господаря. Швидше за все, мураха померла внаслідок грибкової інфекції і незабаром після цього була зафіксована в деревній смолі, яка перетворилася на бурштин. Це найстаріший з коли-небудь виявлених у мурах грибкових паразитів.
Учені назвали новий вид грибів Allocordyceps baltica. Allocordyceps перекладається з грецької як "новий рід", а baltica належить до балтійського регіону, де був виявлений бурштин.
"Подібні відкриття вкрай рідкісні", — говорить Джордж Пойнар-молодший, ентомолог з Університету штату Орегон. "Бурштинова смола містить хімічні речовини, які фіксують клітини і тканини, а також знищують мікроби, які зазвичай розкладають зразки".
За словами Пойнара, паразитичні гриби важко знайти і вивчити через їхній короткий життєвий цикл. "Але у всіх нас є грибкові утворення на тілі", — додав він.
"Комахи є відмінними господарями для цих паразитів, тому що вони легко доступні і є багатим джерелом поживних речовин", — говорить Пойнар.
Мурахи-деревоточці з роду Camponotus, як і той, що був у бурштині, є господарями сучасних паразитичних грибів роду Ophiocordyceps, які належать до того ж загону, що й A. baltica. "Я був дуже схвильований, коли зрозумів, що ці гриби існували так давно", — говорить Пойнар.
Хоча A. baltica, ймовірно, вимерли, їхніми продовжувачами роду можуть бути сучасні гриби Ophiocordyceps, каже Пойнар, хоча це ще не підтверджено генетично.
Основна відмінність між A. baltica й Ophiocordyceps полягає в тому, в якому місці гриб виникає у мурашки. Гриб, або аскомата, діє як репродуктивний орган паразитичного грибка, вивільняючи спори в навколишнє середовище. Грибок Ophiocordyceps вирощує свої аскомати на шиї і голові мурах-господарів. Гриби контролюють мозок мурах-господарів і змушують мурах кусати рослини, де інші мурахи-деревоточці відкладають свої яйця. Це дозволяє грибам вивільняти свої спори в місцях із високою концентрацією потенційних нових господарів.
Незрозуміло, чому A. baltica виростив свою аскомату через пряму кишку мурашки, хоча Пойнар підозрює, що це могло дозволити грибку підтримувати життя свого господаря протягом більш тривалого періоду часу, тобто в нього було більше часу для поширення спор.
"Пряма кишка вже відкрита, а так грибку доведеться проникнути через головну капсулу, щоб вийти через голову", — говорить Пойнар. "Це дозволило б мурашці прожити ще кілька днів, оскільки, щойно грибок потрапляє в голову мурашки, мураха вмирає".
Хоча репродуктивна аскомата виходить через пряму кишку викопної мурашки, є свідчення того, що грибок розповсюдився по всьому його тілу. Строми, тверді пластинки вегетативної частини грибка, відомі як міцелій, знайдені на черевці та шиї мурашки. Дослідники також знайшли мішечки, в яких спори могли б утворитися в черевній порожнині та шиї.
"У міру того, як гіфи, розгалужені нитки міцелію поширюються по тілу, це схоже на рак, — каже Пойнар, — але тканини покриваються грибком, а не раковими клітинами".