Ученые обнаружили необычные паразитические грибы у ископаемого муравья, которому 50 миллионов лет (фото)

Это самый старый из когда-либо обнаруженных муравьев, инфицированных грибковыми паразитами.

Ученые идентифицировали новый вид вымершего паразитического гриба, вырастающего из прямой кишки муравья, которому 50 миллионов лет, прекрасно сохранившегося в янтаре, сообщает Livescience

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Помимо выпуклого гриба, торчащего из прямой кишки муравья, следы необычного грибка можно увидеть по всему телу его хозяина. Скорее всего, муравей умер в результате грибковой инфекции и вскоре после этого был зафиксирован в древесной смоле, которая превратилась в янтарь. Это самый старый из когда-либо обнаруженных у муравьев грибковых паразитов.

Ученые назвали новый вид грибов Allocordyceps baltica. Allocordyceps переводится с греческого как "новый род", а baltica относится к балтийскому региону, где был обнаружен янтарь.

"Подобные открытия крайне редки", — говорит Джордж Пойнар-младший, энтомолог из Университета штата Орегон. "Янтарная смола содержит химические вещества, которые фиксируют клетки и ткани, а также уничтожают микробы, которые обычно разлагают образцы".

По словам Пойнара, паразитические грибы трудно найти и изучить из-за их короткого жизненного цикла. "Но у всех нас есть грибковые образования на теле", — добавил он.

"Насекомые являются отличными хозяевами для этих паразитов, потому что они легко доступны и являются богатым источником питательных веществ", — говорит Пойнар.

[ + – ] Вид сбоку на муравья, инфицированного A. baltica, застывшего в янтаре Фото: LiveScience

Муравьи-древоточцы из рода Camponotus, как и тот, что был в янтаре, являются хозяевами современных паразитических грибов рода Ophiocordyceps, которые принадлежат к тому же отряду, что и A. baltica. "Я был очень взволнован, когда понял, что эти грибы существовали так давно", — говорит Пойнар.

Хотя A. baltica, вероятно, вымерли, их продолжателями рода могут быть современные грибы Ophiocordyceps, говорит Пойнар, хотя это еще не подтверждено генетически.

Основное различие между A. baltica и Ophiocordyceps заключается в том, в каком месте гриб возникает у муравья. Гриб, или аскомата, действует как репродуктивный орган паразитического грибка, высвобождая споры в окружающую среду. Грибок Ophiocordyceps выращивает свои аскоматы на шее и голове муравьев-хозяев. Грибы контролируют мозг муравьев-хозяев и заставляют муравьев кусать растения, где другие муравьи-древоточцы откладывают свои яйца. Это позволяет грибам высвобождать свои споры в областях с высокой концентрацией потенциальных новых хозяев.

[ + – ] A. baltica можно увидеть растущим из прямой кишки, на брюшной полости и шее муравья. Фото: Live Science

Непонятно, почему A. baltica вырастил свою аскомату через прямую кишку муравья, хотя Пойнар подозревает, что это могло позволить грибку поддерживать жизнь своего хозяина в течение более длительного периода времени, то есть у него было больше времени для распространения спор.

"Прямая кишка уже открыта, а так грибку придется проникнуть через головную капсулу, чтобы выйти через голову", — говорит Пойнар. "Это позволило бы муравью прожить еще несколько дней, поскольку, как только грибок попадает в голову муравья, муравей умирает".

Хотя репродуктивная аскомата выходит через прямую кишку ископаемого муравья, есть свидетельства того, что грибок распространился по всему его телу. Стромы, твердые пластинки вегетативной части грибка, известные как мицелий, обнаружены на брюшке и шее муравья. Исследователи также обнаружили мешочки, в которых споры могли бы образоваться в брюшной полости и шее.

"По мере того, как гифы, разветвленные нити мицелия распространяются по телу, это похоже на рак, — говорит Пойнар, — но ткани покрываются грибком, а не раковыми клетками".