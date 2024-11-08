Куриные гнезда: рецепт вкуснейшего блюда к гарниру или на закуску

Куриные гнезда можно подавать как с гарниром, так и в качестве самостоятельного блюда.

Продолжая тему блюд из курицы, не можем обойти стороной рецепт кулинарного блогера Юлии, которая рассказала, как приготовить вкуснейшие куриные гнезда с грибами. Они невероятно смотрятся на праздничном столе в качестве закуски и получаются очень вкусными. Ничего сложного в их приготовлении нет.

Куриные гнезда с грибами

куриное филе – 1 пачка;

яйцо – 1 шт;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

грибы – 200 гр;

твердый сыр – 100 гр;

сметана – 3 ст. л;

зелень;

панировочные сухари – 50 гр;

специи (перец, соль, для курицы, сушеный чеснок);

масло для жарки.

Способ приготовления:

Филе перебить блендером. На растительном масле поджарить лук и морковь к мягкости. К фаршу добавить овощи, панировочные сухари, приправу к курице, соль и перец. Обязательно добавить любимую зелень и столовую ложку сметаны. Хорошо перемешать и сформировать влажными руками шесть шариков. Выложить их на пергамент, ложкой сделать углубление.

Для начинки обжарить грибы до готовности, посолить и добавить сухой чеснок.

В каждое гнездо выкладываем немного сметаны, грибы, а сверху посыпать твердым сыром.

Отправить в духовку, разогретую до 180 градусов, примерно на 35 минут.

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