Курячі гнізда: рецепт смачної страви до гарніру або на закуску
Курячі гнізда можна подавати як із гарніром, так і як самостійну страву.
Продовжуючи тему страв із курки, не можемо обійти стороною рецепт кулінарної блогерки Юлії, яка розповіла, як приготувати дуже смачні курячі гнізда з грибами. Вони мають неймовірний вигляд на святковому столі як закуска і виходять дуже смачними. Нічого складного в їх приготуванні немає.
Курячі гнізда з грибами
- куряче філе – 1 пачка;
- яйце – 1 шт;
- цибуля – 1 шт;
- морква – 1 шт;
- гриби – 200 г;
- твердий сир – 100 г;
- сметана – 3 ст. л;
- зелень;
- панірувальні сухарі – 50 г;
- спеції (перець, сіль, для курки, сушений часник);
- олія для смаження.
Спосіб приготування:
Філе перебити блендером. На рослинній олії підсмажити цибулю та моркву до м'якості. До фаршу додати овочі, панірувальні сухарі, приправу до курки, сіль і перець. Обов'язково додати улюблену зелень і столову ложку сметани. Добре перемішати і сформувати вологими руками шість кульок. Викласти їх на пергамент, ложкою зробити заглиблення.
Для начинки обсмажити гриби до готовності, посолити і додати сухий часник.
У кожне гніздо викладаємо трохи сметани, гриби, а зверху посипати твердим сиром.
Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 35 хвилин.
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