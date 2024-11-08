Курячі гнізда: рецепт смачної страви до гарніру або на закуску

Курячі гнізда можна подавати як із гарніром, так і як самостійну страву.

Продовжуючи тему страв із курки, не можемо обійти стороною рецепт кулінарної блогерки Юлії, яка розповіла, як приготувати дуже смачні курячі гнізда з грибами. Вони мають неймовірний вигляд на святковому столі як закуска і виходять дуже смачними. Нічого складного в їх приготуванні немає.

Курячі гнізда з грибами

куряче філе – 1 пачка;

яйце – 1 шт;

цибуля – 1 шт;

морква – 1 шт;

гриби – 200 г;

твердий сир – 100 г;

сметана – 3 ст. л;

зелень;

панірувальні сухарі – 50 г;

спеції (перець, сіль, для курки, сушений часник);

олія для смаження.

Спосіб приготування:

Філе перебити блендером. На рослинній олії підсмажити цибулю та моркву до м'якості. До фаршу додати овочі, панірувальні сухарі, приправу до курки, сіль і перець. Обов'язково додати улюблену зелень і столову ложку сметани. Добре перемішати і сформувати вологими руками шість кульок. Викласти їх на пергамент, ложкою зробити заглиблення.

Для начинки обсмажити гриби до готовності, посолити і додати сухий часник.

У кожне гніздо викладаємо трохи сметани, гриби, а зверху посипати твердим сиром.

Відправити в духовку, розігріту до 180 градусів, приблизно на 35 хвилин.

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