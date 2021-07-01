Життя з пробірки. Вчені створили зі стовбурових клітин ембріон миші з серцем, яке б'ється

Вченим вдалося виростити в лабораторії зі стовбурових клітин майже повний ембріон миші з мʼязами, кровоносними судинами і крихітним серцем, яке бʼється.

Дослідникам вдалося створити найбільш складний на сьогодні "ембріон з пробірки". Також у своєму дослідженні вчені пропонують важливі інновації на шляху до вирощування в лабораторії людських органів для заміщення, повідомляє New Atlas

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Протягом багатьох років вчені під керівництвом Крістін і Бернарда Тісс з Університету Вірджинії, США, працювали над пошуком способу створення функціональних ембріонів зі стовбурових клітин.

Створення ембріона в лабораторному посуді зі стовбурових клітин — непростий процес. Потрібні кілька різних типів стовбурових клітин, а потім потрібно змусити ці клітини розвиватися в правильну організовану структуру і це дуже складне завдання.

За останні кілька років вчені подолали деякі труднощі, спочатку створивши ембріони рибок даніо-реріо, перш ніж перейти до складніших ссавців. Крістін Тісс каже, що її команда зробила справжній прорив, адже вчені виростили перший з будь-коли створених ембріон ссавця такої складності виключно зі стовбурових клітин.

"Ми знайшли спосіб навчити агрегати стовбурових клітин ініціювати ембріональний розвиток", — говорить Тісс. — "У відповідь на це контрольоване інструктування агрегати розвиваються в ембріоноподібні істоти в процесі, який повторює ембріональні кроки один за іншим. Що дивно, так це те, що ми можемо отримати різноманітність тканин, які присутні в повному ембріоні миші".

Поки що вченим не вдалося отримати повністю зрілого ембріона миші. У цьому дослідженні ембріональний розвиток зупинився на стадії, еквівалентній середній фазі вагітності. Бернар Тісс каже, що, хоча розвиток певних областей мозку все ще є перешкодою, яку треба пройти, він і його команда впевнені, що незабаром зможуть генерувати повні "ембріоноподібні істоти".

"У ембріоїдів, яких ми виробляємо зараз, відсутні передні домени мозку", — говорить Тісс. "Однак за допомогою розроблених нами методів ми зможемо управляти молекулярними сигналами, які контролюють формування ембріона, і це повинно привести до генерації ембріоноподібних істот, у яких є всі тканини і органи, включаючи передню частину мозку".

Основна мета цього дослідження — вирощування функціональних органів людини для трансплантації. Вчені припускають, що їх новий прорив наближає їх до головної мети, демонструючи, що складна організація тканин може бути досягнута за рахунок індивідуального контролю над зростанням стовбурових клітин.

Інші результати дослідження пропонують досконаліші способи моделювання захворювань з використанням вирощених органоїдів.

"У нас є великий потенціал для майбутнього моделювання захворювань, проведення скринінгу ліків і навіть для розробки копії людини", — говорять вчені.