Жизнь из пробирки. Ученые создали из стволовых клеток эмбрион мыши с бьющимся сердцем

Ученым удалось вырастить в лаборатории из стволовых клеток почти полный эмбрион мыши с мышцами, кровеносными сосудами и крошечным бьющимся сердцем.

Исследователям удалось создать наиболее сложный на сегодня "эмбрион из пробирки". Также в своем исследовании ученые предлагают важные инновации на пути к выращиванию в лаборатории замещающих человеческих органов, сообщает New Atlas

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В течение многих лет ученые под руководством Кристин и Бернарда Тисс из Университета Вирджинии, США, работали над поиском способа создания функциональных эмбрионов из стволовых клеток.

Создание эмбриона в лабораторной посуде из стволовых клеток — непростой процесс. Требуются несколько разных типов стволовых клеток, а затем нужно заставить эти клетки развиваться в правильную организованную структуру и это очень сложная задача.

За последние несколько лет ученые преодолели некоторые трудности, сначала создав эмбрионы рыбок данио-рерио, прежде чем перейти к более сложным млекопитающим. Кристин Тисс говорит, что ее команда сделала настоящий прорыв, ведь ученые вырастили первый из когда-либо созданных эмбрион млекопитающего такой сложности исключительно из стволовых клеток.

"Мы нашли способ обучить агрегаты стволовых клеток инициировать эмбриональное развитие", — говорит Тисс. – "В ответ на это контролируемое инструктирование агрегаты развиваются в эмбрионоподобные существа в процессе, который повторяет эмбриональные шаги один за другим. Что удивительно, так это то, что мы можем получить разнообразие тканей, которые присутствуют в подлинном эмбрионе мыши".

Пока что ученым не удалось получить полностью зрелого эмбриона мыши. В этом исследовании эмбриональное развитие остановилось на стадии, эквивалентной средней фазе беременности. Бернар Тисс говорит, что, хотя развитие определенных областей мозга все еще является препятствием, которое необходимо преодолеть, он и его команда уверены, что вскоре смогут генерировать полные "эмбрионоподобные существа".

"У эмбриоидов, которых мы производим в настоящее время, отсутствуют передние домены мозга", — говорит Тисс. "Однако с помощью разработанных нами методов мы сможем управлять молекулярными сигналами, которые контролируют формирование эмбриона, и это должно привести к генерации эмбрионоподобных существ, у которых есть все ткани и органы, включая переднюю часть мозга".

Основная цель этого исследования — выращивание функциональных органов человека для трансплантации. Ученые предполагают, что их новый прорыв приближает их к главной цели, демонстрируя, что сложная организация тканей может быть достигнута за счет индивидуального контроля над ростом стволовых клеток.

Другие результаты исследования предлагают более совершенные способы моделирования заболеваний с использованием выращенных органоидов.

"У нас есть большой потенциал для дальнейшего моделирования заболеваний, проведения скрининга лекарств и даже для разработки копии человека", — говорят ученые.