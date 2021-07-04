"Клітини часу". Особливі нейрони в нашому мозку, кодують плин часу людини, — вчені

Вчені вважають, що нейрони в гіпокампі, які представляють тимчасову інформацію, можуть з'єднувати наші спогади в правильній послідовності.

Нове дослідження припускає, що "тимчасові клітини" — нейрони в гіпокампі, які, представляють тимчасову інформацію можуть бути клеєм, який склеює наші спогади в правильній послідовності, щоб ми могли правильно згадати вірний порядок, в якому відбувалися події, повідомляє Sciencealert

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Докази існування такого роду часових клітин, які відстежують послідовність подій, раніше були виявлені у щурів. Вважається, що певні групи нейронів підтримують спогади про події та планування послідовностей дій. Але про те, як епізодична пам'ять кодується в людському мозку, вченим відомо набагато менше.

Щоб провести дослідження, вчені під керівництвом нейробіолога Лейли Редді з Центру досліджень мозку і пізнання у Франції провели моніторинг електричної активності в мозку 15 пацієнтів з епілепсією, використовуючи мікроелектроди, імплантовані в гіпокамп.

"Створення епізодичних спогадів вимагає з'єднання різних подій досвіду з часовою точністю", — говорять вчені.

"З огляду на важливість гіпокампу у вивченні порядку послідовності і судженнях про часовий порядок, ми перевірили, чи становлять нейрони гіпокампу людини тимчасову інформацію, в той час, коли учасники експерименту вивчали порядок послідовності певних елементів".

Під час експериментів учасникам була представлена ​​послідовність зображень у заздалегідь визначеному порядку і їх попросили запам'ятати цю послідовність.

Електроди реєстрували певні нейрони в гіпокампі, реагують на експеримент, коли зображення відображалися, коли зображення не показувалися, і тоді, коли учасників просили передбачити, яке зображення буде показано наступним з уже відображається послідовності.

За словами вчених, задіяні нейрони є свідченням тимчасових клітин: "нейронів, активність яких модулюється тимчасовим контекстом в межах чітко визначеного часового вікна".

Дослідники говорять, що деякі з цих нейронів активно брали участь в запам'ятовуванні або відтворення послідовності зображень, але деякі також були активні, коли не було візуального стимулювання, припускаючи, що вони кодували протягом часу, навіть коли нічого особливого не відбувалося.

"Клітини часу спрацьовували в послідовні моменти цих беззмістовних періодів", — говорять вчені.

"Тимчасова модуляція під час перерв не могла бути викликана зовнішніми подіями. Швидше за все вони представляють розвивається тимчасової сигнал в результаті змін в досвіді пацієнтів протягом періоду очікування", — говорять дослідники.

За словами вчених, тимчасові клітини в людському мозку здатні кодувати інформацію щодо часу, але також реагувати на різні види чутливої інформації або стимули.

Можливо поведінку цих тимчасових нейронів може бути записуючим пристроєм, який фіксує "що", "де" і "коли" людського досвіду, об'єднуючи елементи разом, щоб скласти зв'язкові спогади з безладних входять даних, припускають вчені.

"Феномен суб'єктивного" уявного подорожі в часі "є наріжним каменем епізодичній пам'яті", — говорять дослідники.

"Центральним в нашому досвіді переживання минулого є наша здатність жваво згадувати певні події, які відбулися в певному місці і в певному авансовий платіж. Наші результати надають додаткові докази того, що нейрони гіпокампу людини представляють протягом часу в життєвому досвіді