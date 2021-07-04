“Клетки времени”. Особые нейроны в нашем мозге, кодируют течение времени человека, - ученые

Ученые считают, что нейроны в гиппокампе, которые представляют временную информацию, могут соединять наши воспоминания в правильной последовательности.

Новое исследование предполагает, что "временные клетки" — нейроны в гиппокампе, которые, представляют временную информацию могут быть клеем, который склеивает наши воспоминания в правильной последовательности, чтобы мы могли правильно вспомнить верный порядок, в котором происходили события, сообщает Sciencealert

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Доказательства существования такого рода временных клеток, отслеживающих последовательность событий, ранее были обнаружены у крыс. Cчитается, что определенные группы нейронов поддерживают воспоминания о событиях и планирование последовательностей действий. Но о том, как эпизодическая память кодируется в человеческом мозге, ученым известно намного меньше.

Чтобы провести исследование, ученые под руководством нейробиолога Лейлы Редди из Центра исследований мозга и познания во Франции провели мониторинг электрической активности в мозге 15 пациентов с эпилепсией, используя микроэлектроды, имплантированные в гиппокамп.

"Создание эпизодических воспоминаний требует соединения различных событий опыта с временной точностью", — говорят ученые.

"Учитывая важность гиппокампа в изучении порядка последовательности и суждениях о временном порядке, мы проверили, представляют ли нейроны гиппокампа человека временную информацию, в то время, когда участники эксперимента изучали порядок последовательности определенных элементов".

Во время экспериментов участникам была представлена ​​последовательность изображений в заранее определенном порядке и их попросили запомнить эту последовательность.

Электроды регистрировали определенные нейроны в гиппокампе, реагирующие на эксперимент, когда изображения отображались, когда изображения не показывались, и тогда, когда участников просили предсказать, какое изображение будет показано следующим из уже отображаемой последовательности.

По словам ученых, задействованные нейроны являются свидетельством временных клеток: "нейронов, активность которых модулируется временным контекстом в пределах четко определенного временного окна".

Исследователи говорят, что некоторые из этих нейронов активно участвовали в запоминании или воспроизведении последовательности изображений, но некоторые также были активны, когда не было визуального стимулирования, предполагая, что они кодировали течение времени, даже когда ничего особенного не происходило.

"Клетки времени срабатывали в последовательные моменты этих бессодержательных периодов", — говорят ученые.

"Временная модуляция во время перерывов не могла быть вызвана внешними событиями. Скорее всего они представляют развивающийся временной сигнал в результате изменений в опыте пациентов в течение периода ожидания", — говорят исследователи.

По словам ученых, временные клетки в человеческом мозгу способны кодировать информацию относительно времени, но также реагировать на различные виды чувствительной информации или стимулы.

Возможно поведение этих временных нейронов может быть записывающим устройством, которое фиксирует "что", "где" и "когда" человеческого опыта, объединяя элементы вместе, чтобы составить связные воспоминания из беспорядочных входящих данных, предполагают ученые.

"Феномен субъективного "мысленного путешествия во времени" является краеугольным камнем эпизодической памяти", — говорят исследователи.

"Центральным в нашем опыте переживания прошлого является наша способность живо вспоминать определенные события, которые произошли в определенном месте и в определенном временном порядке. Наши результаты предоставляют дополнительные доказательства того, что нейроны гиппокампа человека представляют течение времени в жизненном опыте