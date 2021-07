В Антарктиді зафіксована найвища температура в історії

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) підтвердила найвищу температуру, коли-небудь зареєстровану в Антарктиді.

6 лютого 2020 року на аргентинській базі Есперанса, розташованій у затоці Хоуп на Антарктичному півострові, була досягнута максимальна температура + 18,3 ° C, яка побила попередній рекорд +17,5 ° C, зафіксований 24 березня 2015 року там же, повідомляє New Atlas.

Новий рекорд — це найвища підтверджена температура на материковій частині Антарктики й островах навколо, але найвища температура у всьому регіоні була зафіксована в січні 1982 року на британській станції Тоні-Айленд, яка досягла +19,8 ° C. За словами генерального секретаря ВМО професора Петтері Тааласа, такі свідчення важливі, тому що Антарктида є одним з регіонів з найшвидшим потеплінням на Землі.

Новий рекорд був підтверджений ВМО, де дійшли висновку, що висока температура була викликана системою високого тиску над півостровом, яка викликала спадні вітри, що призвело до значного локального потепління поверхні.

"Це важливий результат", — говорить професор Джон Кінг, член ВМО. — "Хоча один рекордний показник температури не може багато розповісти нам про зміну клімату, я думаю, заслуговує на увагу той факт, що попередній рекорд для Антарктиди, + 17,5 ° C, також встановлений в Есперансі 24 березня 2015 року, був перевищений так скоро. Це підтверджує, що Антарктичний півострів швидко нагрівається. Хоча природна мінливість клімату в регіоні велика, цілком ймовірно, що діяльність людини робить свій внесок в основну тенденцію потепління, і ми, ймовірно, побачимо ще більш високі температури в цьому регіоні в майбутньому".

"Міжнародна наукова спільнота визнає важливість збору, уточнення й обміну такими даними. Пізніше в цьому році світові лідери зустрінуться в Глазго для обговорення змін клімату. Наше дослідження дозволяє глибше зрозуміти зміни у важливій частині Землі. Це критично важливі знання для розробки політики, яка допоможе людям жити зі зміною клімату й адаптуватися до нього", — говорять у ВМО.