В Антарктиде зафиксирована самая высокая температура в истории

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) подтвердила самую высокую температуру, когда-либо зарегистрированную в Антарктиде.

6 февраля 2020 года на аргентинской базе Эсперанса, расположенной в заливе Хоуп на Антарктическом полуострове, была достигнута максимальная температура + 18,3 ° C, которая побила предыдущий рекорд +17,5 ° C, зафиксированный в 24 марта 2015 года там же, сообщает New Atlas

Новый рекорд — это самая высокая подтвержденная температура на материковой части Антарктики и окружающих островах, но самая высокая температура во всем регионе была зафиксирована в январе 1982 года на британской станции Сигни-Айленд, которая достигла +19,8 ° C. По словам генерального секретаря ВМО профессора Петтери Тааласа, такие показания важны, потому что Антарктида является одним из регионов с самым быстрым потеплением на Земле.

Новый рекорд был подтвержден ВМО, где пришли к выводу, что высокая температура была вызвана системой высокого давления над полуостровом, которая вызвала нисходящие ветры, что привело к значительному локальному потеплению поверхности.

"Это важный результат", — говорит профессор Джон Кинг, член ВМО. – "Хотя один рекордный показатель температуры не может многое рассказать нам об изменении климата, я думаю, заслуживает внимания тот факт, что предыдущий рекорд для Антарктиды, + 17,5 ° C, также установленный в Эсперансе 24 марта 2015 года, был превышен так скоро. Это подтверждает, что Антарктический полуостров — это быстро нагревающийся регион. Хотя естественная изменчивость климата в регионе велика, вполне вероятно, что деятельность человека вносит свой вклад в основную тенденцию потепления, и мы, вероятно, увидим еще более высокие температуры в этом регионе в будущем".

"Международное научное сообщество признает важность сбора, уточнения и обмена такими данными. Позже в этом году мировые лидеры встретятся в Глазго для обсуждения изменений климата. Наше исследование позволяет глубже понять изменения в важной части Земли. Это критически важные знания для разработки политики, которая поможет людям жить с изменением климата и адаптироваться к нему", — говорят в ВМО.