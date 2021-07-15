Учені розвіяли міф про зникнення стародавньої цивілізації острова Пасхи

Згідно з міфом, у 1722 році всього кілька тисяч острів'ян зустрічали європейців, які висадилися на березі.

Нове дослідження Університету Бінгемтон штату Нью-Йорк передбачає, що демографічного колапсу, який лежить в основі міфу про острів Пасхи, ніколи не було. Про це повідомляє SciTechDaily.

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Існує міф про те, що жителі острова Пасхи вирубали всі дерева, можливо, щоб засіяти поля сільськогосподарськими культурами або спорудити знаменитих кам'яних ідолів. Таке рішення острів'ян призвело до катастрофічного краху цивілізації. Всього кілька тисяч острів'ян зустрічали європейців, які висадилися на острові в 1722 році.

Але чи справді стався демографічний колапс, що лежить в основі міфу про острів Пасхи? Антропологи з Університету Бінгемтон Роберт ДіНаполі і Карл Ліпо вважають, що все сталося інакше.

Їхнє дослідження було опублікуване в журналі Nature Communications.

Острів Пасхи, або Рапа-Нуї рідною мовою острів'ян, довгий час був у центрі вивчення питань, пов'язаних з екологічними катастрофами. Але, щоб знайти відповіді на ці питання, дослідникам спочатку необхідно дізнатися рівень населення острова. Тоді вони зможуть дати відповідь на питання, чи відбувся дійсно колапс, і якщо так, то які його масштаби.

"Велика частина наукових і популярних дискусій про острів була зосереджена навколо ідеї, що стався демографічний колапс і що він корелює в часі зі змінами клімату та навколишнього середовища", — говорить ДіНаполі.

Острів, який був заселений між XII і XIII століттями нашої ери, в минулому був покритий лісом, але пізніше дерева були вирубані. Найчастіше вчені вказують на розчищення території з ініціативи людини для ведення сільського господарства і появи інвазивних видів, таких як щури. Стверджується, що ці екологічні зміни знизили шанси цивілізації на виживання і призвели до демографічного спаду.

Додатково до всього в 1500 році відбулися кліматичні зміни, пов'язані Ель-Ніньо. Коливання температури поверхневого шару води в екваторіальній частині Тихого океану призвели до більш посушливого клімату на острові Пасхи.

У новому дослідженні вчені з'ясували, що на острові спостерігалося стійке зростання населення з моменту його первісного заселення до зустрічі з європейцями в 1722 році. Після цієї дати дві моделі показують плато в зростанні населення, у той час як ще дві моделі вказують на можливе скорочення.

Автори дослідження стверджують, що немає ніяких доказів того, що острів'яни безсистемно рубали пальми на острові. Поточні дослідження показують, що вирубка лісів була тривалою і не призвела до катастрофічної ерозії. Поступово на місці вирубаних дерев виросли сади, підвищуючи продуктивність сільського господарства. Під час посухи люди могли покладатися на прісноводні прибережні течії.

Будівництво статуй моаї на острові Пасхи тривало навіть після прибуття європейців.

Міф про кілька тисяч людей, які зустрічали мандрівників, виявився всього лише легендою. Дослідження говорить про те, що чисельність острів'ян не зменшувалася, а збільшувалася.

Співавтор дослідження Карл Ліпо вважає, що поширений міф швидше за все, більше пов'язаний не зі стародавньою цивілізацією, а із сучасними людьми.

За словами Ліпо, способи древніх народів справлятися з кліматичними та екологічними змінами, не обов'язково відображають поточні глобальні кризи. Фактично, вони можуть багато чому навчити сучасних людей.

"Існує природна тенденція думати, що в минулому люди були не такими розумними, як ми, і що вони робили більше помилок, але насправді все навпаки. Вони створили потомство і їхній успіх у минулому, дозволив з'явитися нашому сьогоденню", — підсумували вчені.